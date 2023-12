‘Lastige leerling’ Harm de Vries deelt nu zelf straffen uit op Altena College in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Niet elke leerling van het Altena College krijgt met schoolstraffen te maken. Maar stel dat; wat voor straffen zijn er dan en heeft het wel nut?

Harm de Vries weet als geen ander hoe het is om straf te krijgen én straf uit te delen. Vroeger was hij een lastige leerling, nu al jarenlang een graag geziene conrector van het vwo op het Altena College. De meeste straffen worden op het Altena College volgens een bepaalde regel bepaald. Wordt een leerling eruit gestuurd, dan krijgt hij/zij standaard twee lesuren in de strafklas.

Twijfel aan nut van strafklas

De Vries twijfelt aan het nut van deze strafklas. “Bij een eerste verwijdering uit de les is, wat mij betreft, één uur strafklas een goede waarschuwing. Daarnaast vind ik strafregels schrijven in het straflokaal zinloos, dus geef ik de leerling de keus: of één uur strafklas of twee nuttige uren nakomen in de huiswerkklas.”

Uiteraard wordt er ook gekeken naar de reden van lesverwijdering. Een les verstoren door kletsen met een klasgenoot of brutaal zijn tegen een docent levert twee verschillende straffen op. Respectloos gedrag richting een docent wordt altijd beloond met twee uur nakomen in de strafklas.

Verschillende soorten straffen

Straf wordt niet alleen uitgedeeld bij lesverwijdering. Een vechtpartij in de aula komt een leerling van het Altena College ook duur te staan. Alhoewel het in dit geval ook belangrijk is om met de betreffende leerlingen om de tafel te gaan en met elkaar te praten om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Daarnaast wordt van de leerling verwacht dat hij/zij thuis vertelt wat er is gebeurd en belt de conrector een dag na het voorval altijd nog even met het thuisfront. Op die manier hoopt de school dergelijke voorvallen in het vervolg te voorkomen.

‘Kinderachtige maatregel’

Bij pestgedrag krijgen de leerlingen de opdracht om een werkstuk te maken over dit onderwerp. Ook in dit geval neemt de conrector contact op met ouders en dan blijkt vaak dat ouders het eens zijn met de strafmaatregel. “En dat is fijn,” aldus de Vries, “want zo zitten school en ouders in het algemeen op één lijn.” Helaas zitten school en ouders niet altijd op één lijn, bleek enkele jaren geleden.

Een leerling vond het nodig om een vuurwerkhandel te beginnen binnen de schoolmuren. Bij een controle van zijn kluisje bleek de verkoop van illegaal vuurwerk een gouden handel. De politie werd ingeschakeld en ouders werden geïnformeerd. De verkopende leerling mocht als straf het vuurwerk terugkopen van zijn klanten. De vader van de leerling vond dit een kinderachtige maatregel.

Unieke straffen

De manier van straffen die De Vries nu hanteert, heeft ook met zijn eigen ervaringen uit het verleden te maken. Als ‘lastige’ leerling kreeg hij zelf op de middelbare school vaak straf. En dat waren niet de leukste straffen. Van zinloos strafregels schrijven tot helpen in de drukkerij, dat moet ook anders kunnen dacht De Vries.

Daarom is hij voorstander van nuttige straffen, waarbij de leerling geen strafregels schrijft, maar bijvoorbeeld verplicht in de huiswerkklas nablijft en dus met schoolwerk bezig kan zijn.

Vliegtuigjes gooien

Naast het straflokaal en de huiswerkklas wil De Vries ook nog wel eens grappige, alternatieve straffen uitdelen. Zo was er eens een leerling die het leuk vond om tijdens de les papieren vliegtuigjes in het lokaal te laten opstijgen en landen.

De leerling mocht als straf een uur lang nakomen, om vervolgens van oud papier vliegtuigjes te vouwen en uit het raam naar beneden te gooien. Toen het uur voorbij was, mocht hij buiten alles opruimen en dat onder toezicht van vele andere leerlingen.

Schieten met elastiek

Een leerzame straf, want de leerling laat het voortaan wel uit zijn hoofd. Een andere leerling die dacht tijdens de les met een elastiekje het licht uit te kunnen schieten, mocht als straf net zolang nablijven totdat het lukte. Na een heel lesuur proberen, zonder resultaat, mocht de leerling naar huis en wist: die elastiekjes kan ik voortaan wel thuislaten.

Wanneer het echt uit de hand loopt, is er eigenlijk nog maar één redmiddel: een schorsing. Alhoewel De Vries aangeeft dat dit binnen het Altena College zelden gebeurt. “Je moet het als leerling wel erg bont maken om geschorst te worden. Een verwijzing naar Bureau Halt komt wel eens voor, maar heeft meer te maken met vaak te laat komen. In dat geval wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Altena betrokken.”

Kortom, straffen hebben niet altijd nut en om deze reden worden er op het Altena College steeds vaker nuttige straffen uitgedeeld.

Samenwerking Altena College en Het Kontakt

Al enkele jaren krijgen leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk de kans om hun interviews voor het vak Nederlands te publiceren in Het Kontakt. Uit diverse klassen van het atheneum zijn drie winnende verhalen geselecteerd met als thema ‘100 jaar Altena College’. Deze week wordt het verhaal van Frank de Bruijn en Niels Roza gepubliceerd, dat gaat over de straffen op het Altena College.

Door Frank de Bruijn en Niels Roza