Deze inwoners van Altena vertrokken naar het buitenland: ‘We wilden geen spijt krijgen’

zo 3 dec. 2023, 08:51

Nieuws 412 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Her en der in Altena zetten mensen hun huis te koop om in een ander land een bestaan op te bouwen. “Je gaat je bijna afvragen wat er mis is met Altena”, merkte één van de toekomstige vertrekkers gekscherend op.

Janneke van der Meer en Arie Bakker gingen elf jaar geleden naar Noorwegen, Corina en Reinier van den Berg enkele maanden terug naar Zuid-Afrika en de familie Heijstek vertrekt over een week naar Spanje. Dan zijn er ook nog drie families die naar Zweden gaan of willen.

Minder hectisch ritme

“Het meeste zin hadden we in wonen in de natuur. Je deur opendoen en boslucht opsnuiven in plaats van benzine. Heerlijk wandelen en kajakken. En we verlangden naar een minder hectisch dag- en weekritme”, verklaart Janneke hun vertrek naar Noorwegen.

De familie Heijstek vat het kort en bondig samen: “Het moment is gekomen dat we uit de sneltrein stappen. We gaan verder in de stoomtrein.” De regels en wetten, de prijzen en het kletsnatte koude weer zijn een extra motivatie naar Spanje te vertrekken.

Voor het echtpaar Van den Berg waren het de dieren, het prachtige weer en de mooie natuur van Afrika, die leidde tot hun vertrek.

De aanloop

Reinier ging twaalf jaar geleden voor zaken naar Afrika. Jaren later reisde het echtpaar samen rond in Zuid-Afrika en Botswana. Corina: “Afrika kruipt onder je huid. Je wilt steeds terug.” Zo begon drie jaar geleden hun zoektocht naar een woning in Botswana. Ingewikkelde regelgeving aldaar en enthousiaste verhalen van geëmigreerde Nederlanders maakte dat het uiteindelijk een estate in Zuid-Afrika werd.

Plannen in stroomversnelling

Janneke en haar partner gingen al jaren met veel plezier op vakantie naar Noorwegen. Ze droomden van een toekomst daar, na hun pensionering in 2025/2028. Voor de lol gingen ze alvast op Noorse les en al snel hadden ze alle niveaus doorlopen. De plannen kwamen in een stroomversnelling toen drie goede vrienden plotseling overleden.

Janneke: “Misschien zouden wij ons pensioen ook niet halen… We hakten de knoop door. We wilden later vooral geen spijt krijgen.” Ook bij Niels en Anouk Heijstek heeft het wegvallen van mensen een zetje gegeven richting hun vertrek.

Inkomen

Familie Heijstek heeft een huis gekocht in Calpe (Spanje) met daarin twee gastenverblijven. Dit wordt hun belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast weet Niels zich verzekerd van werk via een Belgische makelaar die zit te springen om een timmerman die z’n afspraken nakomt.

Voor het echtpaar Van den Berg veranderde er na hun emigratie niet zoveel. Het werk van Reinier zit voor een deel in Afrika en kan veelal vanuit huis gebeuren. Corina vertrouwt erop dat er na de afbouw en inrichting van hun huis wel iets op haar pad komt. Taal lijkt daarbij geen probleem. Zuid-Afrikanen en Nederlanders verstaan elkaar.

Werken zonder diploma

Janneke solliciteerde voor vertrek op een vacature voor leraar: “Na twee telefoongesprekken had ik een baan als lerares Duits, Engels en gym. Arie kon een paar maanden later aan de slag als kok in een hotel. Voordeel van landelijk wonen is het gebrek aan personeel. Als men weet dat je iets goed kan, krijg je - ook zonder diploma - de kans dat te laten zien.”

Alleen rozengeur?

Wat Janneke zwaar vond was het fysieke gemis van de kinderen, het jongleren tussen vier verschillende talen en de enorme afstanden voor afspraken met instanties. Ook Corina loopt tegen de grote afstanden aan. Daarnaast zou het tekort aan elektriciteit een probleem kunnen worden en zijn er insecten die haar dwars zitten.

Mens van de tijd

De familie Heijstek is nog volop Spaans aan het leren, maar ook in het Engels denken ze zich prima te kunnen redden. Ze hebben zich goed ingelezen en dankzij hulpvaardige Nederlanders in het gebied lopen de voorbereidingen vlekkeloos. Anouk: “Ik ben een mens van de tijd en van afspraak is afspraak. Bij de Spanjaarden werkt dit anders. Ik hoop dat ik daar straks wel aan kan wennen.”

Corine Verweij