Schadelijke stoffen in grote grazers Noordwaard onderzocht: ‘Willen niet op vingers getikt worden’

55 minuten geleden

WERKENDAM • In de Noordwaard verblijven er Schotse hooglanders, rode geuzen, konikpaarden en waterbuffels. Dieren die na een tijdelijk verblijf elders niet terug geplaatst kunnen worden, worden voor de consumptie geslacht. Althans, dat was tot voorkort zo.

In de Noordwaard gaan natuur, recreatie en hoogwaterveiligheid hand in hand. Om doorstroming van het water te garanderen en het gebied open te houden worden grote grazers ingezet. FREE Nature is verantwoordelijk voor dat begrazingsbeheer.

Tanja de Bode van FREE Nature vertelt: “In 2020 werden dioxines en PCB’s aangetroffen in wildernisvlees uit het rivierengebied. Wij zijn daarop vrijwillig een onderzoek gestart en gestopt met het aanbieden van consumptievlees uit verontreinigde gebieden, waaronder het Munnikenland en de Noordwaard.”

Alarmbellen gaan af

Linde Löbert, bewoonster van de Noordwaard kreeg dit eind oktober te horen. De alarmbellen gingen bij haar af. Wat was er toch aan de hand in het gebied? Ze had ook al gehoord dat grond uit de Noordwaard het gebied niet mag verlaten.

Sjaak Baelde, van camping De Knotwilg verwijst dit echter onmiddellijk naar het land der fabelen: “Als grond aan de landelijke eisen voldoet mag je die gewoon overal naar toe brengen.”

Gerecyclede grond

Wel was er in 2021 de berichtgeving over mogelijke vervuiling van de Noordwaard door het gebruik van thermisch gereinigde grond in verband met het project Ruimte voor de Rivier. Waterschap Rivierenland zegde daarop toe een onderzoek te starten. De metingen op grondwater en oppervlaktewater zijn nog gaande. Uitkomsten worden binnen enkele maanden verwacht.

Onderzoeken

Twee onderzoeken naar mogelijke vervuilingen in de Noordwaard dus. Linde Löbert legde voor zichzelf gelijk een verband met Chemours in Dordrecht, het bedrijf dat door verschillende gemeenten voor de rechter gesleept werd voor schade vanwege uitstoot van PFAS.

Tanja de Bode van FREE Nature daarover: “Voor zover wij weten is er geen link met Chemours voor de stoffen die wij aangetroffen hebben in onze dieren. We onderzoeken echter niet alleen op de eerder aangetroffen dioxines, maar voor de zekerheid ook op PFAS. Van september tot november zijn monsters genomen. Het onderzoek is kostbaar en gaat daarom in stapjes. Resultaten worden rond de zomer van 2024 verwacht.”

Zekerheid

De Bode vervolgt: “Boeren in het rivierengebied slachten ondertussen wel voor consumptie. Zij moeten voldoen aan dezelfde normen. Hun testen vinden plaats via de keten en in slachthuizen.”

“FREE Nature zou ook kunnen slachten voor consumptie, maar we volgen ons protocol en kiezen voor zekerheid. We willen niet op onze vingers getikt worden.”

De dioxines vormen volgens De Bode voor de akkerbouw geen direct gevaar: “Dioxines verbinden zich aan vet. Ze bevinden zich niet in gewassen, maar mogelijk wel in de klei die vast zit aan het gewas. Het risico is mijns inziens laag.”

Corine Verweij