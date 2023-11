Woudrichemmers zamelen Sinterklaascadeautjes in voor voedselbank: ‘Binnen twee weken stond alles vol’

do 30 nov. 2023, 16:15

NIEUWS UIT WOUDRICHEM • Een klein gebaar kan het verschil maken. In Woudrichem ontstond een initiatief om Sinterklaascadeautjes in te zamelen voor de voedselbank.

”Elk kind verdient een cadeautje met Sinterklaas en het gevoel erbij te horen.” Dit was voor Tineke Klop de reden om een inzamelingsactie te starten voor Sinterklaascadeautjes voor kinderen van ouders met minimale financiële middelen.

“Als ik merk dat iemand zich zorgen maakt, voel ik me geroepen om te helpen. Niet omdat ik het zelf breed heb, maar omdat ik weet dat zelfs iets kleins een groot verschil kan maken.” Eind oktober deed Tineke een oproep op Facebook. Ze riep op tot donaties van speelgoed om ervoor te zorgen dat ook kinderen van ouders met minimale middelen een Sinterklaasgeschenk zouden ontvangen.

Enorme respons

De respons was enorm; er kwam veel speelgoed binnen, donaties stroomden binnen en Cynthia Vermeulen nam contact op met de mededeling dat ze graag wilde helpen. “Binnen twee weken stond alles vol met cadeautjes. We hebben alles uitgezocht en contact opgenomen met de voedselbank.”

Een kadootje voor iedereen

De voedselbank was enorm blij met het initiatief. “Bij de voedselbank zijn 140 kinderen tot 13 jaar bekend. De voedselbank heeft hun gegevens discreet verstrekt. We hebben alleen de leeftijd doorgekregen en of het een jongen of meisje betreft. We hebben geen namen, maar we hebben wel kunnen zorgen dat ieder kind minimaal één kadootje gaat ontvangen met sinterklaas. Cynthia heeft deze organisatie op zich genomen, samen met enkele andere helpende handen. Alles is ingepakt en staat klaar om 140 kinderen blij te maken.”

Iets extra’s

“Nadat alle cadeautjes voor de voedselbank waren ingepakt, hadden we nog wat budget over. Ik hoorde dat er binnen een woonvorm voor mensen met een beperking in de regio geen financiële ruimte was voor persoonlijke cadeautjes voor de bewoners. Na contact te hebben gehad, besloten we ook daar te helpen. Samen met mijn vriendin Ellen Hengeveld hebben we ervoor gezorgd dat ook de bewoners van deze woonvorm volgende week een cadeautje hebben.”

Tineke lacht: “Bijna verlegen om te zeggen, maar toen was er nog wat budget over. Daarom hebben we besloten om een andere kwetsbare groep met kerst iets extra’s te geven.”

Grote uitwerking

“Je ziet om je heen dat mensen moeite hebben om rond te komen en dat extraatjes er niet in zitten. Als niemand helpt, blijft dit zo. Elk kind verdient het om erbij te horen,” vertelt Tineke oprecht en betrokken. “Ik help graag. Soms kan ik alleen een voorzet geven en contacten bij elkaar brengen, maar het mooie is wel dat er dan deuren open gaan en dat een klein initiatief een grote uitwerking heeft.‘

Het verschil maken

“Zelf ben ik al jaren mindervalide”, vertelt Tineke. “Ik kan helaas niet meer werken, dat vind ik jammer, maar op deze manier kan ik toch bijdragen aan de maatschappij.”

“Ik hoop dat dit anderen inspireert om te helpen en te delen. Het hele jaar door is het belangrijk om oog te hebben voor anderen en te beseffen dat mensen met een uitkering geen keuze hebben. Jouw helpende hand kan het verschil maken”, vult Ellen Hengeveld aan.

“Omzien naar elkaar is voor iedereen belangrijk, het hele jaar door”, zegt Tineke. “Maar in december hebben mensen, vooral kinderen, die aandacht en liefde extra hard nodig.”

Nieuwe actie?

Op de vraag of ze dit jaar of volgend jaar opnieuw een actie wil opzetten, antwoordt Tineke: “Dat weet ik nog niet. Ik voel me aangetrokken tot mensen die tussen wal en schip vallen. Ik zie wel wat er komend jaar op mijn pad komt, daar zit vast weer iets tussen wat aandacht nodig heeft. Als ik hoor hoe de geschenken worden ontvangen, doet dat me goed. Van anderen blij maken, word je zelf ook gelukkig.”