Vesting van Woudrichem wordt omgetoverd tot Winter Wonder Woudrichem

55 minuten geleden

WOUDRICHEM • De Kerkstraat, tussen de Bagijnestraat en Hoogstraat, en de Landpoortstraat in Woudrichem vormen zaterdag 9 december het decor voor Winter Wonder Woudrichem. Een sprookjesachtig evenement met livemuziek, versnaperingen en natuurlijk de kerstmarkt in het hart van de sfeervolle Woudrichemse vesting.

Er zijn tijdens het evenement vele ingerichte kramen met een gevarieerd aanbod, van kleding, kerststukjes en sieraden tot en met poffertjes en diverse foodtrucks. Daarnaast zal er in de tuin van de NH-kerk een levende kerststal zijn.

Ontsteken van lichten

Bij het invallen van de avond voert stadsgids Jos Korthout een optocht van kinderen, en natuurlijk zijn hun ouders ook welkom, met lampionnen mee naar de historische haven, waar de schepen aangeroepen worden om hun lichten te ontsteken. “Dit zorgt voor een adembenemend spektakel dat je moet zien”, aldus de stichting.

Altijd al nieuwsgierig geweest hoe de binnenkant van de Waterstaatskerk en de Sint-Martinuskerk eruitzien? Deze zijn speciaal voor Winter Wonder Woudrichem open. Bovendien worden bezoekers in de Sint-Martinuskerk toegezongen door popkoor HUGO.

Winkels open

De winkels in de vesting zullen ook geopend zijn tijdens het evenement.

Praktische informatie

Winter Wonder Woudrichem duurt van 16.00 tot 21.00 uur. De lampionoptocht start om 18.00 uur bij IJssalon Baks (hoek Bagijnestraat/Kerkstraat). Deelname en lampionnen zijn gratis.

Het evenement is goed bereikbaar via de veerdienst, per fiets of te voet. Wie met de auto komt, wordt geadviseerd te parkeren bij de Schapendam, Jacoba van Beierenstraat of het Raadhuisplein.