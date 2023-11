Burgemeester Lichtenberg ontvangt Sinterklaas in Woudrichem

wo 29 nov. 2023, 14:51

Nieuws 100 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDDRICHEM • Sinterklaas arriveerde afgelopen zaterdag, vergezeld door zijn Pieten, in de Haven van Woudrichem.

De Leutschuppers verzorgden muzikale begeleiding voor Sinterklaas op de Pakjesboot. Op de kade stond een groot publiek vol verwachting te wachten op de aankomst van de goedheiligman.

Nadat Sinterklaas veilig aan wal was gekomen, begroette Burgemeester Lichtenberg hem. Vervolgens werd er onder leiding van dansjuf Lotte van Dance for Days een disco gehouden.

Pietensportfeest

Aankomende zaterdag, 2 december, vindt het jaarlijkse Pietensportfeest plaats in ‘t Rondeel in Woudrichem. Alle kinderen van 3 jaar tot en met groep 5 zijn van harte welkom om van 10.00 tot 12.00 uur samen met de Pieten te sporten. De entree bedraagt 3,00 euro. Inschrijven is mogelijk ter plaatse vanaf 09.30 uur. Deelname is op eigen risico.