Roel van der Poort volgt Ad Dolislager op als voorzitter van Progressief Altena

ALTENA • Ad Dolislager heeft tijdens de recente Algemene Ledenvergadering afscheid genomen als voorzitter van Progressief Altena (PA), het politieke samenwerkingsverband van Pvda/GroenLinks en D66 in Altena.

“Ad is uitgebreid bedankt voor zijn goede werk en voorzitterschap van PA. We hopen hem nog vaak als betrokken lid te mogen begroeten op onze vergadering”, meldt de partij.

Roel van der Poort (58) is benoemd als de nieuwe voorzitter van Progressief Altena. Van der Poort is in het dagelijks leven actief als HR professional. Voorheen was hij voorzitter van D66 Heusden en landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.