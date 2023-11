Nieuwe samenwerking moet zorgen voor betere toegang tot jeugdzorg in Altena

di 28 nov. 2023, 12:28

ALTENA • Acht zorgorganisaties in Altena gaan samenwerken om dichtbij passende hulp te bieden aan jeugd. Samen met de regio West Brabant Oost gaat een zogenaamde ‘proeftuin’ van start voor de duur van een jaar. Vanaf januari 2024 zijn ouders en kinderen minder vaak aangewezen op grote hulporganisaties buiten de gemeente. Het samenwerkingsverband gaat ook voorlichting geven over het gebruik van sociale media, angst, somberheid en de omgang met pubers.

De intensieve samenwerking tussen de zorgpartijen is een antwoord op de problemen die zich voordoen in de jeugdzorg. “Altena is qua oppervlakte een grote gemeente waar inwoners voor bepaalde zorg soms afhankelijk zijn van grotere organisaties in andere gemeenten. Daar is deze samenwerking van organisaties uit Altena een antwoord op”, zegt Sascha Mulder van Addenda, die de ‘de versnippering van het zorgaanbod’ in Altena wil tegengaan.

Zorg zo dichtbij mogelijk

Door samenwerking wordt het mogelijk om de zorg voor kinderen en gezinnen zo dichtbij mogelijk te organiseren. “Het liefst door zorgverleners die je bij hun voornaam kunt aanspreken. Wanneer het makkelijker is, kan een gesprek ook digitaal worden ingepland. Zo maken we gebruik van de voordelen van dichtbij en de voordelen van de moderne techniek”, zegt Jose Willemsen van Praktijk De Burcht.

Snel duidelijkheid

Een gezin met een hulpvraag kan door de samenwerking snel duidelijkheid krijgen over welke hulp het beste kan worden ingezet en door wie. Ook voor verwijzers, zoals de huisarts, is het straks prettig om bij één centraal punt te vragen om even mee te denken over de mogelijkheden die er zijn. Daarvoor is vanaf januari een gespecialiseerde gedragswetenschapper beschikbaar.

Zorgorganisaties

De samenwerkende organisaties zijn Addenda, De Enghoeve, De Burcht, Krachtenspel, Jij staat centraal, Stulpke de Tussenstap, OrthoWest en Smartlinks.