Lokale politici reageren op de verkiezingsuitslag: 'Ik ben bang voor onrust in Nederland'

25 minuten geleden

ALTENA • Lokale politici van landelijke politieke partijen reageren met gemengde gevoelens op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. “Alle grote woorden van de PVV moeten ingeslikt worden om te kunnen regeren, hoe gaat dat vallen bij de kiezers?”, vraagt Christian Alderliesten van Progressief Altena zich af.

De partij van Alderliesten is in Altena een combinatie van GroenLinks/PvdA en D66. Laatstgenoemde partij bleek de grote verliezer na de verkiezingen, aangezien er van de 24 zetels slechts 9 over zijn. GroenLinks/PvdA boekte echter een zetelwinst van acht.

“Ik heb gemengde gevoelens”, laat Alderliesten weten. “De landelijke doelstellingen voor het klimaat, verduurzaming en de opvang van asielzoekers hebben met deze uitslag veel tegenwind gekregen. Deze opdrachten liggen er. Ik ben daarom bang voor onrust in Nederland als blijkt dat de PVV de grote woorden die ze hierover hadden moet inslikken.”

‘De wereld is complex’

Tegelijkertijd ziet Alderliesten dat ‘links’ er niet in geslaagd is om hun boodschap goed over te brengen. “Ons verhaal moet altijd genuanceerd zijn. Het probleem is dat we daardoor een verhaal met veel komma’s hebben en de mensen zijn dat zat. Zij willen duidelijkheid, maar helaas is de wereld complex.”

Het viel Alderliesten tegen dat Pieter Omtzigt, lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract (NSC), al snel na het bekend worden van de exitpoll de deur open leek te zetten naar een samenwerking met de PVV. “Ik vond dat hij stevige teksten had over rechtsstatelijkheid, dan kun je niet zo snel na de exitpoll zeggen dat je wilt regeren als je weet dat dit met de PVV zal zijn.”

Andere balans verwacht

Hoewel de peilingen al een niet al te rooskleurige uitslag voor het CDA voorspelden, vielen de vijf zetels die de partij kreeg toch tegen voor Tineke Zaal. “Ik was erg gecharmeerd van de campagne die het CDA voerde en had gehoopt op zeven zetels”, aldus het raadslid voor CDA Altena. “Helaas is dit niet het geval en dat moeten we accepteren.”

Dat de verschillen tussen de grote partijen zo duidelijk zijn, verbaast Zaal zeer. “Ik had een hele andere balans verwacht. Wat dat betreft betekenen peilingen ook niet zoveel. Uiteindelijk is het de kiezer die in het stemhokje beslist. Zo werkt de democratie.”

Dat het CDA liefst tien zetels is verloren, kan volgens Zaal meerdere redenen hebben. “De partij was een beetje uit koers geraakt. Ook intern zijn er veel dingen gebeurd. Daarnaast is er een afstraffing van de coalitie geweest. Een grote groep mensen wil nu de andere kant op, daar kun je niet zomaar omheen. Het is, denk ik, wel belangrijk om met elkaar te kijken welke kant we opgaan als land.” Zaal heeft ook nog een boodschap voor haar partij. “We moeten als CDA de schouders eronder zetten en de partij moet zichzelf niet verloochenen.”

‘Niet in positie om mee te regeren’

Die boodschap geldt ook voor de ChristenUnie, dat tevens in de vorige coalitie zat, zegt CU Altena-raadslid Wijnand van der Hoeven. “Misschien moeten we in het vervolg nog wel meer letten op onze eigen idealen”, stelt hij. Ook de CU heeft zetels verloren, “alle inspanningen ten spijt.”

De drie zetels die resteren zijn enigszins teleurstellend, vindt Van der Hoeven. “De terugval is deels te verklaren door de dossiers die behandeld zijn in de coalitie”, doelt het raadslid onder andere op het stikstofdossier, de pensioenwet en de coronapandemie. “Het zou goed zijn als de partij nu een tijdje vanuit de oppositie opereert”, is Van der Hoeven van mening. “We zitten niet in een positie om mee te regeren.”

Drama voor christelijke politiek

Net als Van der Hoeven constateert SGP Altena-raadslid Theo Meijboom dat de christelijke partijen landelijk veel stemmen hebben verloren. “Dat is een drama voor hen en de christelijke politiek.” Wel is Meijboom blij dat de SGP zich heeft weten te handhaven met drie zetels. “Binnen onze achterban is er ook sympathie voor de PVV, maar wat dat betreft is het effect van de opmars van deze partij klein gebleken voor de SGP.”

De SGP bleef ook onder stemmers in Altena stabiel, tot vreugde van Meijboom. “Dat is een mooi resultaat.”

Hoewel Meijboom het ook zorgelijk vindt dat de PVV de grootste partij is geworden, zou de SGP zijn toestemming krijgen om het gesprek aan te gaan over een mogelijke coalitie. “Het land moet bestuurd worden”, stelt hij. “Daarnaast weet ik dat de SGP, onder leiding van Chris Stoffer, dit niet ten koste van alles zou doen. In dat opzicht ben ik er gerust op.”

VVD verliest veel stemmen

Waar de SGP in Altena een trouwe achterban blijkt te hebben, geldt dat veel minder voor de VVD. “Ik vind het zorgelijk dat de VVD in Altena zoveel stemmers heeft verloren”, stelt VVD Altena-raadslid Jan Kolff. “De mensen in Altena hebben het over het algemeen niet slecht, dus dat de ontevredenheid zo ver door zou slaan had ik niet verwacht. Maar dat het de afgelopen jaren niet goed is gegaan en dat de VVD daarin een rol heeft gehad, is duidelijk.”

Hoewel het erop lijkt dat de VVD niet mee zal doen aan een coalitie, hooguit met gedoogsteun aan een centrumrechts kabinet, is Kolff van mening dat de VVD mee moet doen. “Mits er herkenbare punten in een akkoord zitten en de PVV een aantal punten die schuren met de grondwet overboord zet. Daar kunnen we als VVD niet mee door een bocht.”

Kolff noemt het inmiddels demissionaire kabinet een gedwongen huwelijk. “Je kon erop wachten tot het zou klappen, het werkte gewoon niet. Of het tactisch is geweest voor de VVD is de vraag, maar de partij kon niet anders.”

Invloed op gemeentepolitiek?

Of de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen invloed gaat hebben op de gemeentepolitiek in Altena, betwijfelen de gemeenteraadsleden. “Landelijk stemmen veel mensen VVD, terwijl ze in Altena maar twee zetels hebben”, noemen Alderliesten en Van der Hoeven als voorbeeld. In een gemeente wordt anders gestemd.” Dat ziet Kolff ook: “In de gemeentepolitiek draait het meer om de personen.”

Meijboom denkt dat de uitslag geen invloed zal hebben tijdens de huidige bestuursperiode van de gemeenteraad in Altena. “Als het al invloed zal hebben, dan zal dat pas in 2026 bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn.”