Altena doet mee aan Orange the World: ‘Veiligheid is een eerste behoefte’

ma 27 nov. 2023, 10:48

Nieuws 79 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Gemeente Altena zegt ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wethouder Anneloes van Hunnik en burgemeester Egbert Lichtenberg hesen vrijdag samen de oranje vlag van Orange the World.

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World. De campagne duurt tot 10 december. In de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen’.

Aandacht voor campagne in Altena

Ook in Altena wordt aandacht gevraagd voor deze campagne, onder meer door het hijsen van de oranje vlag bij het gemeentehuis in Almkerk. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

“Veiligheid is een eerste behoefte”, stelt wethouder Anneloes van Hunnik. “Dat geldt voor iedereen. Wij blijven ons als gemeente inzetten op veiligheid, zodat alle inwoners hier prettig kunnen leven. Wij starten de campagne met het hijsen van de vlag.”

Veilig, overal en altijd

Het thema voor 2023 is ‘Veilig, overal en altijd’. Hiermee wil de organisatie van Orange the World de bewustwording vergroten over het feit dat verschillende vormen van geweld niet alleen achter de voordeur en op straat plaatsvindt, maar overal in de samenleving.

‘Als iedereen medestander wordt in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes in hun dagelijks leven, dan kunnen we met z’n allen geweld de wereld uit helpen’, aldus de organisatie van Orange the World.

Ook mannen en jongens betrekken

‘Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken. Door bewustwording, kennis van normen en waarden bijbrengen en concrete actie kan iedereen vanuit zijn of haar eigen rol en functie een bijdrage leveren.’