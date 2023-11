• Sinterklaas is weer in het land.

De mannen achter Sinterklaas in Altena: ‘Het sinterklaasfeest is voor mij magisch’

zo 26 nov. 2023, 13:11

ALTENA • Hoe kan het toch dat, kort na de landelijke sinterklaasintocht in Gorinchem, de goedheiligman al present is in verschillende dorpen in Altena?

Het antwoord is simpel: jaarlijks zijn het verschillende (hulp)sinterklazen die dit mogelijk maken. Vaak te paard zijn zij, samen met hun pieten, aanwezig tijdens groots opgezette intochten. In de weken daarna bezoeken ze scholen, verzorgingshuizen, bedrijven en natuurlijk ook mensen thuis. Vier streekgenoten geven een inkijkje in hun rol als Sinterklaas.

‘Reacties zijn geweldig’

De Sinterklaas van Almkerk, Uitwijk en twee Almkerkse basisscholen heeft jaarlijks vijftien tot twintig optredens. Hij is daar een kindvriendelijke sint, die nooit zal terechtwijzen, iemand voor gek zal zetten of ineens een juf op schoot zal trekken. Topper onder zijn optredens is het sinterklaasfeest bij Sport en Spel Gehandicapten:

“De reacties van de mensen daar zijn geweldig. Het is altijd één groot feest. Er is zelfs iemand die al jaren briefjes blijft schrijven aan één van mijn veertien pieten. Heel bijzonder zijn ook de bezoeken aan de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Dit maakt altijd grote indruk op mijn jongste pietjes.”

De angstige dromen die hij soms heeft, vindt deze Sinterklaas minder leuk: “Ik droom dat ik iets vergeten ben aan te trekken. Er goed uitzien is heel belangrijk. Ik heb een professionele uitrusting met twee baardstellen die jaarlijks gewassen en opnieuw gekruld worden.”

Thuisbezoek

Net als de Almkerkse sint zal ook Ton Damen als Sinterklaas nooit corrigerend optreden. Wel ontlokt hij uitspraken aan kinderen die ouders geregeld verbaasd doen opkijken. Damen houdt ervan om als Sinterklaas zelf de regie te hebben. Voor hem geen massale intochten of scholen. Jaarlijks komt hij op circa vijftien adressen waaronder ouderenbonden, zorginstellingen en kleine bedrijven.

Maar het liefste bezoekt hij mensen aan huis: “Dit is echt iets bijzonders. Je weet vooraf nooit wat je aantreft. Vanaf het moment dat je aanbelt, moet je in je rol zitten. Wat het mooi maakt, is de spanning, de beleving, de huiselijkheid en de glunderende gezichtjes.”

Toen Damen twintig jaar geleden als sint begon, had hij weinig meer dan een adres van zijn klanten. Tegenwoordig haalt hij vooraf met een formuliertje informatie op. Daarmee voorkomt hij bijvoorbeeld dat er cadeautjes aangekondigd worden terwijl dat niet de bedoeling is.

‘Bemoei me niet met de vormgeving’

Waar Damen de volledige regie wil hebben, geeft Henri Verhagen deze eigenlijk uit handen. Volgend jaar is hij vijftig jaar Sinterklaas op basisschool ’t Kompas. Dik twintig jaar geleden kwam daar de intocht in Werkendam bij. Daarnaast vervult hij zijn rol voor de peutergroepen van Trema en voor de Oekraïners in het dorp.

Verhagen: “Met de vormgeving van de intocht bemoei ik me helemaal niet. Ik doe daar wat ze van me vragen. Meestal kom ik aan te paard, maar tijdens corona was het een keer per helikopter.” Het leukste vindt Verhagen de interactie met kinderen: “Ik denk wel regelmatig: ‘Wat doe ik ze toch aan’. Peuters kunnen heel bang zijn. Maar je hebt ook heel blije kinderen. Het is leuk om daarmee te spelen.”

Doordat Verhagen veel mensen kent, kan hij als Sinterklaas mensen vaak bij naam noemen. Dat maakt hem als sint bijzonder en persoonlijk.

Mysterie

Net als andere sinterklazen, nam Martin Dubbelman paardrijlessen om zijn rol als goedheiligman compleet te maken. “De hele uitrusting moet kloppen. Het moet zijn alsof ik zo uit de televisie stap.”

Dubbelman is al 25 jaar de Sinterklaas in Nieuwendijk, daarnaast maakt hij sinds 1997 deel uit van een vast sint-en-pietenteam, waarin hij meestal de rol van hoofdpiet vervult. Dat team heeft een eigen show die ingezet wordt op scholen, tehuizen en bij mensen thuis.

Dubbelman: “Als piet word je eerder herkend. De rol van Sinterklaas is statischer. Naar beide rollen kan ik enorm uitkijken. Het sinterklaasfeest is voor mij magisch. Ik wil het mysterie tot leven wekken, een bijdrage leveren aan het behouden van de cultuur rondom dit kinderfeest. Hoe de pieten er daarbij uitzien maakt geen verschil. Juist met roetveegpieten gaat dit heel goed. Ze ogen ook vriendelijker en zijn minder eng voor kinderen.”

Corine Verweij