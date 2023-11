Les over boeddhistische levensbeschouwing op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank

HANK • Op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank wordt sinds dit schooljaar vormingsonderwijs gegeven. Het doel van vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit en dat ze hun leren plek vinden in de samenleving. Zodat zij personen worden die nadenken en met anderen kunnen samenleven.

De lessen vormingsonderwijs worden gegeven door vakleerkrachten. “Zij leggen het accent op een levensbeschouwelijke traditie, waarin ze zelf thuis zijn, maar hebben een open houding naar andere tradities. De vakleerkrachten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen”, laat de school weten.

Steviger in de schoenen

Op dit moment krijgen alle groepen twaalf weken les vanuit de boeddhistische levensbeschouwing. Deze lessen worden gegeven door meester Peter.

“Met verhalen, vaardigheden en ideeën die ze tijdens de lessen opdoen staan de leerlingen steviger in hun schoenen. Ze leren om hun eigen mening te formuleren. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen”, aldus de Wilgenhoek.



Andere levensbeschouwingen

Na de lessen over het boeddhisme, komen ook nog vormingslessen vanuit andere levensbeschouwingen (hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants) aan bod.