‘Ook in Altena zijn veel mensen met financiële zorgen, maar weinig hulpaanvragen’

vr 24 nov. 2023, 16:43

Nieuws 102 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • “We weten dat er ook in Altena veel mensen zijn met financiële zorgen en problemen. Maar dat is niet terug te zien in het aantal hulpaanvragen”, vertelt Luc Zonnenberg, coördinator van SchuldHulpMaatje Altena. “Dat is jammer, want we willen die mensen heel graag helpen. Ook om erger te voorkomen.”

SchuldHulpMaatje Altena werd een jaar geleden opgericht en inmiddels zijn er negen ‘maatjes’ actief. “Dat zijn ervaren, getrainde vrijwilligers die samen met jou kijken wat je kunt doen om je financiën weer op de rit te krijgen”, zegt Zonnenberg.

Maatje biedt hulp

“Een maatje kan je helpen bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, het Kindpakket en allerlei andere speciale regelingen. Maar weet ook hoe je kunt besparen op je uitgaven, hoe je een budgetplan maakt en hoe je afspraken kunt maken met eventuele schuldeisers”, legt Zonnenberg verder uit.

“Samen met je eigen schuldhulpmaatje kun je wellicht voorkomen dat je verder in problemen komt. Ons doel is mensen te coachen en te zorgen dat ze uiteindelijk zelf weer, zonder schulden en problemen, op een goede manier hun eigen financiën kunnen regelen.”

Bijna 10.000 mensen deden een beroep

SchuldHulpMaatje Nederland werd in 2010 opgericht vanuit de landelijke kerken en is inmiddels actief in ruim 150 Nederlandse gemeenten. Landelijk zijn er ruim 3.000 vrijwilligers en dit jaar deden al bijna 10.000 mensen een beroep op een ‘maatje’.

Meer informatie over wat zij voor je kunnen doen staat op de algemene website www.schuldhulpmaatje.nl. Via een link kun je daar ook gelijk een aanvraag doen. Wie liever eerst persoonlijk contact heeft met SchuldHulpMaatje Altena kan contact opnemen met Luc Zonnenberg, via 06-27886817 of luc.zonnenberg@altena.schuldhulpmaatje.nl.