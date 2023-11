Altena kan starten met instelling van economische adviesraad: ‘Hopen dat veel mensen zich melden’

ALTENA • De gemeente Altena kan starten met de instelling van een economische adviesraad. Deelnemers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid – ‘met een hart voor de gemeente Altena’ – kunnen in de adviesraad zitting nemen.

De adviesraad wordt mogelijk gemaakt doordat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena het Instellingsbesluit Economische Adviesraad Altena heeft vastgesteld.

Doel van adviesraad

Het doel van de adviesraad is om vanuit een adviserende en stimulerende rol op strategisch niveau bij te dragen aan de duurzame economische ontwikkeling van de gemeente Altena. De instelling van een Economische Adviesraad is één van de doelstellingen uit de ‘Visie op Werken gemeente Altena 2035’. In deze visie zijn de ambities en doelstellingen geformuleerd voor een bruisend ondernemersklimaat met een goede bereikbaarheid, een passend woningaanbod en voldoende voorzieningen.

“We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk lokale ondernemers, mensen vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich melden voor deze mooie rol in de Adviesraad”, zegt wethouder Wendy van Ooijen - van Breugel. “Op die manier kan de economische adviesraad goed adviseren vanuit de gezamenlijke belangen die er zijn binnen gemeente Altena.”

Deelname

In de komende maanden gaat de gemeente Altena op zoek naar leden voor de adviesraad. Binnenkort verschijnen de verschillende vacatures op de sociale media van de gemeente. Wie interesse heeft, of meer informatie wil kan contact opnemen met Britt Parijs, Beleidsadviseur Economie van gemeente Altena, via 06-41467539 of b.parijs@gemeentealtena.nl.