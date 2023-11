Sinterklaas arriveert in brandweerwagen met gillende sirenes op Parelplein in Rijswijk

22 minuten geleden

Nieuws 75 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN/RIJSWIJK • Sinterklaas en zijn Pieten arriveerden zaterdag in een brandweerauto met zwaailicht en gillende sirenes op het Parelplein in Rijswijk. Daar stond inmiddels een grote groep kinderen met hun ouders te wachten, terwijl enkele Pieten bezig waren om de aanwezigen gerust te stellen.

Na de landelijke intocht in Gorinchem moest Sinterklaas om zes uur op het Parelplein zijn voor de intocht in Giessen/Rijswijk. Helaas liep het onderweg mis en belandde de goedheiligman op het dak van een woning in het buitengebied bij Giessen, waar hij vast kwam te zitten. Gelukkig kwam de brandweer snel ter plaatse om Sint van het dak te halen. Rond kwart over zes arriveerde Sinterklaas alsnog op het plein.

Alle kinderen en ouders werden begroet, waarna Sint in een oldtimer stapte voor een rondrit door Rijswijk. Tijdens de optocht zorgden de leutschuppers voor feestelijke muziek, hadden de kinderen lampionnen gemaakt en deelden de Pieten volop strooigoed uit.

Dansen

Na afloop verzamelde iedereen zich in het Brabantse Land. De DJ-Piet zorgde meteen voor een gezellige sfeer en ballonnenpiet deelde de hele avond kleurige ballonnen in de vorm van honden en stoere zwaarden uit. Nadat de prijswinnaars van de kleurwedstrijd bekend waren gemaakt, werd er nog een half uurtje door gedanst. Daarna zwaaide iedereen Sinterklaas en zijn Pieten uit, om vervolgens snel naar huis te gaan en zijn schoen te zetten.