Asfalt op Merwedebrug wordt vervangen: sluiting voor alle verkeer richting Breda

do 23 nov. 2023, 10:02

ALTENA • Rijkswaterstaat zal van zaterdag 2 december om 21.00 uur tot maandag 4 december om 05.00 uur herstelwerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt op de Merwedebrug op de A27 tussen Gorinchem en Werkendam.

Het asfalt op de Merwedebrug in de richting van Breda is versleten. Er zijn de afgelopen weken al meerdere reparaties uitgevoerd om schade te herstellen, maar om de weg veilig te houden, zal het asfalt vervangen worden voordat de vorstperiode begint. Rijkswaterstaat begint met het frezen van het huidige asfalt, waarna een grondige reiniging van het wegdek volgt. Vervolgens wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht, waarna deze wordt voorzien van markeringen.

Afsluitingen A27

Van zaterdagavond 2 december 21.00 tot maandag 4 december 05.00 uur is de A27 afgesloten richting Breda tussen knooppunt Gorinchem en afrit 23 Werkendam. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uit voeren, is op de A27 ter hoogte van de Merwedebrug richting Utrecht de linkerrijstrook afgesloten van zaterdagavond 22.00 uur tot zondagochtend 09.00 uur.

Omleidingen A27

Verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via Zaltbommel over de A15, de A2 en de A59 of via Dordrecht over de A15, N3 en A16. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

Hinder voor fietsverkeer

Op de brug is het fietspad aan de westzijde afgesloten (richting Breda). (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de oostkant van de brug (zijde Gorinchem). Deze route wordt met gele borden langs de weg aangegeven.