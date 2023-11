• De PVV komt ook in Altena als grote winnaar uit de bus.

PVV met afstand de grootste partij in Altena, VVD verliest meeste stemmen

do 23 nov. 2023, 08:45

ALTENA • In de gemeente Altena hebben de meeste kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PVV gestemd. De partij verwierf op woensdag 29,1 procent van de stemmen, een stijging van 16,7 procent ten opzichte van 2021. De VVD daarentegen leed aanzienlijk verlies in Altena, met een daling van 8,4 procent in vergelijking met 2021, wat neerkomt op 2.846 minder stemmen voor lijsttrekker Dilan Yesilgöz. Desondanks blijft de partij de op twee na grootste.

Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, kreeg na de PVV de meeste stemmen in Altena met 12,8 procent, wat neerkomt op 4.672 stemmen. Hiermee is NSC, na de PVV, de grote winnaar in Altena. Traditiegetrouw hebben ook veel inwoners van Altena weer op de SGP gestemd. Met 11,7 procent van de stemmen, 4.253 stemmen in totaal, staat de partij van Chris Stoffer op de vierde plaats, achter de VVD die 12,7 procent van de stemmen (4.605) kreeg.

Linkse samenwerking levert meer stemmen op

De linkse samenwerking tussen GroenLinks-PvdA heeft de partij in Altena enige winst opgeleverd, zij het minimaal. Tijdens deze verkiezingen kreeg de partij van Frans Timmermans 6,1 procent van de stemmen (2.210), terwijl de partijen in 2021 bij elkaar opgeteld op 4,9 procent (1.718 stemmen) uitkwamen.

Net als het landelijke beeld, krijgt het CDA ook van de kiezers in Altena een flinke klap te verwerken. In 2021 behaalden zij nog 13,7 procent (4.841) van de stemmen, afgelopen woensdag kregen zij het vertrouwen van nog maar 5,9 procent (2.152) van de kiezers. Dit is een daling van 7,8 procent.

BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas boekte een winst van 4,0 procent in Altena en wist daarmee 1.763 stemmers te overtuigen.

Coalitie

Zowel de ChristenUnie als D66 lijken gestraft te worden in Altena voor hun rol in de coalitie, met respectievelijk 4,2 en 4,4 procent minder stemmen dan in 2021. De ChristenUnie kreeg het vertrouwen van 5,5 procent (2.005 kiezers), terwijl 2,7 procent (977 inwoners) van Altena koos voor D66.

Kleinere partijen

Andere partijen die verloren ten opzichte van 2021 zijn onder andere Forum voor Democratie (2,4 procent van alle stemmen gekregen, 865 stemmen in totaal), SP (2,2 procent, 799 stemmen), Partij voor de Dieren (1,2 procent, 422 stemmen), JA21 (0,8 procent, 284 stemmen), Volt (0,7 procent, 239 stemmen), 50Plus (0,4 procent, 158 stemmen), Splinter (0,1 procent, 23 stemmen) en Piratenpartij–De Groenen (0,0 procent, 14 stemmen). Belang van Nederland en Denk trokken iets meer kiezers dan in 2021, respectievelijk 0,6 procent (201 stemmen) en 0,2 procent (91 stemmen).

Opkomstpercentage

In totaal mochten woensdag 44.211 inwoners van de gemeente Altena een stem uitbrengen. Het opkomstpercentage was 82,5 procent. Er maakten dit jaar meer inwoners van Altena gebruik van hun stemrecht dan in 2021, toen het opkomstpercentage 81,8 procent bedroeg.