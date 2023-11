Leerlingen van Altena College laten stem horen: PVV de grootste, FVD op plek twee

SLEEUWIJK • Terwijl de rest van Nederland woensdag in de gelegenheid is om voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn of haar stem uit te brengen, liep het Altena College in Sleeuwijk een paar dagen voor. Na het debat een week eerder, werd de uitkomst na het tellen van de 595 stemmen duidelijk.

De PVV kwam als winnaar uit de bus, gevolgd door FVD, VVD en CDA. Opmerkelijk is dat nieuwkomer NSC pas op plaats acht is terug te vinden, daarna gevolgd door GL/PvdA.

Scholieren van het Altena College besteedden een lesuur aan het volgen van het verkiezingsdebat. Vrijwel alle partijen uit de lokale politiek van de gemeente Altena hadden afgevaardigden gestuurd. Leerlingen van vmbo-t, havo en atheneum hingen aan hun lippen en vuurden na afloop de vragen op hen af.

Wat vinden politici?

Voormalig rector van het Altena Collega, Gijsbert van der Beek - hij legde voor steeds weer een volle zaal de verbinding tussen politici en leerlingen - legde de leerlingen vooraf uit wat het doel van hun komst was. “Als je dus mee wilt denken over hoe de samenleving er in de toekomst uit moet zien, dan is het van belang om te weten wat politici vinden. Daarom deze debatten, waarbij ook de jongerenraad betrokken is.”

Marloes Hofstede van Progressief Altena, Philip den Haan van AltenaLokaal, Anne Duizer van de ChristenUnie en Theo Meijboom van de SGP trapten af en kregen in een pitch van honderd seconden de gelegenheid te reageren op een gekozen stelling. Het kwartet ging vervolgens met elkaar in debat waarna, de leerlingen gelegenheid kregen om vragen te stellen.

Roken en drugsgebruik

Het eerste vraagstuk ging over roken en drugsgebruik. Progressief Altena vindt dat een verbod op drugsgebruik niet gaat werken omdat dit illegaliteit in de hand werkt. Het kan beter zijn om het gebruik van softdrugs te legaliseren. Hofstede: “Wij zetten bovendien in op betere voorlichting en rookvrije omgevingen.”

Anne Duizer ging hier namens de ChristenUnie niet in mee. Hij wees op het gevaar van vape, het gebruik van de e-sigaret. Kijkend naar de honderden jeugdigen in de zaal: “Blijf ervan af, want het is gevaarlijker dan je denkt. Het is manipulatieve rotzooi. Hetzelfde geldt voor drugs en softdrugs. Wij zijn tegen legalisering. Dit moet je als samenleving niet willen.”

AltenaLokaal is als enige partij niet landelijk vertegenwoordigd. Den Haan staat als voormalig sporter midden in de samenleving. “Ik verbaas mij erover dat slechts een handvol van jullie je vinger opstak toen werd gevraagd wie ooit in aanraking met drugs is geweest. Ik ben niet voor legaliseren van dat spul. Ik weet uit ervaring als politieman in Rotterdam dat het allemaal niets helpt.”

Theo Meijboom van de SGP wil helemaal niets weten van vapen en het gebruik van harddrugs. “Zero tolerance, wat dat betreft. Keihard aanpakken. Wij streven daarnaast naar een rookvrije generatie in 2040. Het is goed dat de verkoop van rookproducten in supermarkten verboden wordt.” Anne Duizer wijst op de verantwoordelijkheid van de ouders. “Ik ben er zelf ook een. Ik ben van mening dat bij gezelligheid geen drugs en alcohol horen. Blijf daarvan af. Zeker op jonge leeftijd.”

Openbaar vervoer in Altena

Tweede discussiepunt is het openbaar vervoer in Altena. In het weekeinde is het ov in deze regio gewoon afwezig. De stelling is dat je vanuit Giessen sneller in Barcelona bent dan in Breda. Den Haan: “Wij zijn daarin heel concreet. AltenaLokaal heeft een bereikbaarheidsarmoedemotie ingediend, waar de provincie nu mee bezig is. Hopelijk komt daar ondersteuning vandaan.”

De CU legt wat het ov betreft de verantwoordelijkheid volledig bij de provincie neer. Duizer: “Wij gaan daar in Altena helemaal niet over.”

Jan Kolff van de VVD: “Het verbaast mij dat de veren naar Gorinchem en Waalwijk niet genoemd worden. Een prima wijze om je op het landelijk ov-net verder te bewegen.”

Top 10

Dit is een greep uit de bijna drie uur durende debatten. De volgende top tien is uit de scholierenverkiezingen op het Altena College gekomen: PVV, FVD, VVD, CDA, BBB, D66, CU, NSC, GL/PvdA en Piratenpartij/De Groenen.

