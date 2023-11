• Het stembureau in sporthal De Jager (Giessen) in 2021.

Ook in Altena zijn de stembureaus sinds 07.30 uur open, volg hier de ontwikkelingen

20 minuten geleden

ALTENA • Als de peilingen juist zijn, gaan we vandaag één van de spannendste Tweede Kamerverkiezingen ooit beleven. Ook in gemeente Altena zijn de stembureaus om 07.30 uur open gegaan.

Veel stemmers bepalen pas op het laatste moment hun keuze, zo is duidelijk geworden. Dit betekent ook dat er veel zogeheten ‘strategische stemmen’, over links of over rechts, zullen worden uitgebracht. Er zijn ruim 13,3 miljoen kiesgerechtigden in Nederland.

De stembureaus sluiten vanavond om 21.00 uur. Aansluitend gaan de stemmenbussen open en zullen de stemmen worden geteld.

De uitslagen van Altena zullen zo snel mogelijk online gepubliceerd worden. Tevens is vandaag via onderstaand liveblog onder andere het opkomstpercentage in Altena te volgen.

10.30 uur : Vind via deze post een stembureau in de buurt: