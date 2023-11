Altena krijgt 1,2 miljoen euro om gang te houden in woningbouwprojecten

di 21 nov. 2023, 10:50

ALTENA • Gemeente Altena krijgt 1.260.439 euro van het Rijk om vijf woningbouwprojecten in de gemeente vlot te trekken. Het geld is bedoeld als aanjager voor alle partijen zoals de gemeente en ontwikkelaars om de bouwproductie op gang te houden in deze financieel moeilijke tijd. De start van de bouw van de eerste woningen begint nog dit jaar. In Altena gaat het om 111 woningen die gebouwd worden in Werkendam, Hank en Sleeuwijk.

Wethouder Hans Tanis is blij met de toekenning: “Door gestegen rente en bouwkosten is het soms lastig om nieuwe woningen te bouwen. Mede door deze bijdrage van het Rijk kunnen we blijven bouwen en komen projecten niet stil te liggen. Dat is erg belangrijk voor Altena, zeker omdat het met name om betaalbare woningen in de koop- en huurmarkt gaat.”

Betaalbare koop- of huurwoningen

Alle vijf de projecten die Altena hiervoor had ingediend zijn toegekend. Het geld gaat naar woningbouwprojecten Roode Camer in Hank, Achter de Schans in Werkendam, Hof van Courtine in Sleeuwijk en Nieuwe Banne in Sleeuwijk. Van de 111 woningen vallen er 107 onder betaalbare koop of betaalbare huurwoningen. Dit zijn koopwoningen tot €355.000 en huur tot €1000 per maand. Daarvan vallen 48 woningen onder sociale huurwoningen.

Startbouwimpuls

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden dreigen te stagneren. Mede door de toekenning vanuit de Startbouwimpuls kan de bouw doorgaan. De Startbouwimpuls gaat om een bedrag van maximaal 12.500 euro per woning.