Vragen aan de burgemeester: leerlingen van SBO De Akker hebben ze volop

WERKENDAM • Burgemeester Lichtenberg had donderdag geluk: hij kon zo aanschuiven voor een heerlijk ontbijt met alle leerlingen van SBO De Akker in Werkendam. De leraren op De Akker vinden het belangrijk om zulk soort momenten samen met de leerlingen te organiseren: “Iedereen draagt zijn steentje bij en met elkaar zetten we iets heel moois en gezelligs neer.” Samen groeien, samen bloeien is dan ook niet voor niets hun motto.

Tijdens het ontbijt sloot de burgemeester bij iedere tafel even aan voor een gesprekje met de leerlingen. De ambtsketen vonden de leerlingen erg interessant, maar daarnaast werd er ook heel veel aan de burgemeester verteld.

Met name de talenten kwamen ter sprake: zo zijn er kinderen goed in bakken, is er een leerling die de leraren helpt bij computervragen, zijn er een aantal die ontzettend van knutselen houden en ga zo maar door.

Burgemeester Lichtenberg: “Ik vind het leuk om op deze wijze echt in contact te komen met deze bijzondere talenten. We hebben mooie gesprekken gevoerd en ik heb bewondering voor het doorzettingsvermogen van deze leerlingen. Gaat het niet linksom, dan gaan we rechtsom en zo vindt iedereen wel iets leuks waar hij of zij goed in is. Ook erg mooi om te zien hoe betrokken de leraren zijn.”

SBO De Akker is dit jaar gestart met de Onderwijs-Zorg Pilot vanuit de gemeente Altena. Zij zijn ontzettend blij met deze mogelijkheid, omdat ze hierdoor echt de aandacht kunnen geven aan de kinderen die zij verdienen en nodig hebben.

In deze pilot wordt het budget vanuit jeugdhulp vanuit de gemeente en onderwijs gebundeld om ondersteuning voor de hele klas te organiseren. Hierdoor hebben alle kinderen profijt van de ondersteuning (preventie) en krijgen de kinderen met extra ondersteuningsbehoefte deze ondersteuning gewoon in hun vertrouwde omgeving van school.