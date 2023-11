Mobieltjes niet meer welkom op basisscholen: ‘Telefoons rondom school geven alleen maar ellende’

ALTENA • Met ingang van het schooljaar 2024-2025 is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op basisscholen. Een ronde langs verschillende scholen in Altena laat zien dat er waarschijnlijk weinig gaat veranderen. Mobieltjes zijn nu al niet welkom in de school, of moeten in de tas blijven.

Cindy Middeljans, directeur van de openbare basisscholen in Sleeuwijk en Werkendam juicht het recente verbod op mobiele telefoons toe: “Het geeft een extra garantie dat misbruik niet meer op school plaats vindt en het vermindert de stress onder leerlingen.”

Toch zal er op de Verschoorschool en op OBS Sigmond niet veel veranderen. Nu al zijn mobiele telefoons niet welkom in de klas en op het schoolplein. De leerlingen moeten ze in de tas laten. Dat wordt niet gecontroleerd, maar een leerling die in een pauze zijn mobiel gebruikt wordt daar wel op aangesproken.

Middeljans: “Beleid op de nieuwe wet hebben we nog niet, maar ik verwacht dat we komend schooljaar de controle gaan verhogen door bijvoorbeeld telefoons klassikaal in te laten leveren.”

Mobieltjes blijven thuis

De scholen van De Stroming hebben in hun veiligheidsplan al wel uitspraken gedaan over het gebruik van devices in de school. Mobiele telefoons en smartwatches zijn binnen de scholen en op het schoolplein niet toegestaan. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor leerlingen die een eind moeten fietsen. Zij moeten tijdens schooltijd hun mobiel in bewaring geven.

Op d’Uylenborch in Almkerk en de Verrekijker in Waardhuizen wordt dit verbod al jarenlang consequent gehandhaafd. Dit levert regelmatig discussies op met ouders die vinden dat smartwatches bij deze tijd horen en dus ook op school moeten kunnen.

Directeur Hennie Schermers wil echter streng blijven: “Mobiele telefoons en smartwatches in je school hebben grote gevolgen. Een filmpje voor TikTok of YouTube is snel gemaakt. Voor gefilmde kinderen kan dit hele nare gevolgen hebben.”

Lage drempel lelijke appjes

Middeljans wijst op het gedrag in appgroepjes: “Het is veel makkelijker om lelijke dingen over iemand te zeggen in een appgroepje, dan wanneer je tegenover iemand staat en gelijk de emotie kunt zien. Een dergelijk berichtje kan enorme consequenties hebben, omdat het blijft bestaan en gedeeld kan worden. Ook al vindt dit buiten schooltijd plaats, het gebeuren wordt wel mee de klas in genomen. In dat geval worden altijd de ouders betrokken.”

Ronald Krijnen, leerkracht van groep 6/7 van OBS Henri Dunant in Wijk en Aalburg weet er alles van: “Mobiele telefoons rondom school geven alleen maar ellende. Wij willen vooral les geven en de vervelende dingen van Snapchat en TikTok buiten de school houden. De enkele telefoons die mee naar school worden genomen, worden bij de leerkracht in een bakje gedaan en komen daar aan het einde van de dag pas weer uit. Ouders die hun kind willen bereiken, gebruiken het telefoonnummer van de school.”

Lessen mediawijsheid

Er is niet alleen een verbod op mobieltjes; er zijn ook lessen in verantwoord mediagebruik. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de risico’s van sociale media, waaronder online pesten. Thaliya, Mirthe, Tim en Sil van PCB de Regenboog in Nieuwendijk weten zich zulke lessen te herinneren, maar vinden dat er best meer aandacht voor mag zijn.

Alle vier vinden het verbod op mobieltjes in de klas prima. De enkele mobieltjes die mee naar school komen, gaan nu al in de tas tot het einde van de lesdag. Eenmaal thuis wordt er snel naar gegrepen. Vooral om via SnapChat met elkaar in verbinding te blijven. Mirthe en Tim krijgen daarvoor beperkte schermtijd en Thaliya merkt dat ze hoofdpijn krijgt als ze te lang op haar mobiel zit.

Net als hun hele klas hebben ze allemaal te maken gehad met ruzies via SnapChat. Mirthe: “Als je elkaar daarna op school weer ziet, komt het meestal snel weer goed.”

Corine Verweij