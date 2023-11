Doe-middag op het Altena College zorgt voor een échte brugklaservaring

vr 17 nov. 2023, 17:58

Nieuws 68 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • “Ik vind het nu helemaal niet meer spannend om naar de middelbare school te gaan.” Een mooier compliment kun je als school niet krijgen van een achtstegroeper. “Het is ontzettend gaaf om te horen dat leerlingen écht hebben kunnen ervaren, hoe leuk het is om brugklasleerling op het Altena College te zijn”, zegt conrector Hilde van Haaften na afloop van de Altena Experience.



Ook de docenten van het Altena College genieten zichtbaar van het enthousiasme van de leerlingen. Docenten beeldende vorming Renate Kasen en Dirk Duijster posten op de instagrampagina ‘altenacollegekunst’ met trots een foto van achtstegroeper Jochanan met zijn mooie graffiti kunstwerk, dat hij tijdens de Experience Creatief gemaakt heeft.

Vuur

Ook in het scheikundelokaal wordt er onder begeleiding van docent Thijmen Brans en practicum onderwijsassistent Marianne Ebert serieus gewerkt aan de uitdagende en leuke opdrachten. “Wat gaaf dat we hier dingen met vuur mogen doen”, een groepje leerlingen is bij de Experience Natuur & Wetenschap uiterst geconcentreerd bezig om de proefjes te doen met brander, metalen knijper en gaasje.

Kennismaken met vakken

Tijdens de doe-middag Altena Experience is er voor ieder wat wils. Of je nu technisch bent, creatief, sportief of juist alles wilt weten over de wereld van vroeger en nu: het zit er allemaal in. Conrector Hilde van Haaften kijkt terug op een ontzettend gezellige doe-middag: “Het leuke van deze doe-middag is dat leerlingen kunnen kiezen voor de Experience die het dichtst bij hun interesse ligt, maar ook kennismaken met andere vakken die je krijgt als brugklasser of tweedeklasser.”

Altena Experience gemist?

Op woensdag 28 februari aanstaande organiseert het Altena College een tweede doe-middag voor leerlingen van groep 7 en 8. Daarnaast zijn er nog meer momenten dat ouders/verzorgers en leerlingen kunnen komen kijken. Kijk op de website www.altenacollege.nl voor het volledige programma voor groep 7 en 8 van de komende maanden.