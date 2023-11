Ouderavond over roken, vapen, alcoholgebruik en opvoeden van pubers drukbezocht

ALMKERK • Een interactieve ouderavond over roken, vapen, alcoholgebruik en opvoeden van pubers op Golfpark Almkreek in Almkerk is drukbezocht.

De avond werd georganiseerd door de gemeente Altena, in samenwerking met Helder Theater, Novadic Kentron en de GGD West-Brabant. In het kader van de OKO-aanpak, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, organiseerde de gemeente deze bijeenkomst voor ouders van (pré)pubers met kinderen in groep 7 en 8 of VO scholen.

Het programma bestond uit een afwisseling van theaterscènes, presentaties van deskundigen en interactie met ouders. Wethouder Shah Sheikkariem sprak de deelnemers toe en gaf aan dat hij het belangrijk vindt dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op kunnen groeien in de gemeente Altena. Dit vraagt om betrokkenheid van de gemeente en de samenleving.

150 deelnemers

Dat er behoefte is aan kennis en ervaringen delen, bleek uit de opkomst. Ruim 150 deelnemers kwamen naar Golfpark Almkreek om zich te laten informeren. De aanwezigen toonden een grote betrokkenheid en interesse.

De presentaties van Novadic Kentron, instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant, en de GGD West-Brabant benadrukten het belang van met elkaar verantwoordelijkheid nemen bij het opgroeien van kinderen, zij benadrukten nog eens het belang van It takes a village to raise a child.

Meer activiteiten

Dit was de eerste bijeenkomst in het kader van de OKO-aanpak. De gemeente onderzoekt nu hoe ze nog meer activiteiten voor ouders gaat vormgeven. Wie als ouder wil meedenken over de OKO-aanpak, kan contact opnemen met de projectleider, check de website www.gemeentealtena.nl/onsaltena/oko voor de contactgegevens.