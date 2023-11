Gemeente Altena en BIZ ondertekenen uitvoeringsovereenkomst voor bedrijventerreinen Werkendam

WERKENDAM • Wethouder Wendy van Ooijen en het bestuur van de Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Businessparken Werkendam ondertekenden op donderdagmiddag 16 november een uitvoeringsovereenkomst.

Hierin staan voor 5 jaar concrete afspraken over kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen Bruine Kilhaven, Kop van Brabant, Beatrixhaven, Biesboschhaven, Bandijk en Steurgat in Werkendam. Zowel de gemeente Altena als de stichting kijken uit naar een constructieve samenwerking.

‘BIZ maakt ondernemers sterk’

“Ik ben blij met het initiatief van deze nieuwe BIZ”, stelt wethouder Wendy van Ooijen. “Een BIZ maakt ondernemers samen sterk. Hun ambities zijn bovendien ook onze ambities. Daarnaast vinden we het belangrijk en ook noodzakelijk om samen, ondernemers én overheid, de maatschappelijke opgaven aan te pakken waar we als samenleving voor staan. Als gemeente kijken we er naar uit om samen te werken aan een mooie toekomst van Businessparken Werkendam.”

Bouwen aan bloeiende toekomst Werkendam

Ook BIZ-voorzitter Ruud Gommers kijkt uit naar de samenwerking. “Onze Werkendamse gemeenschap heeft diepe wortels in traditie en een sterk verlangen naar vooruitgang. De introductie van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) weerspiegelt deze essentie en onze gezamenlijke visie op een welvarende toekomst. Laten we daarom gezamenlijk bouwen aan een welvarende, duurzame en bloeiende toekomst voor Werkendam, waarin de samenwerking tussen ondernemers en de overheid centraal staat.”

De uitvoeringsovereenkomst werd ondertekend namens gemeente Altena door Wendy van Ooijen wethouder economie, en namens Stichting BIZ Businessparken Werkendam door Ruud Gommers (voorzitter), Vanessa van Hemert (secretaris), Janica Swijnenburg-Janssen (penningmeester), Mark van Rossum (bestuurslid) en Dirk van Berchum (bestuurslid).

Vervolgtraject

Na de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst is het aan de gemeenteraad van Altena om een besluit te nemen over de bijbehorende belastingverordening waarin de heffing en de subsidie voor de BIZ worden geregeld.

Daarna volgt de laatste stap: de formele draagvlakmeting door de gemeente. De uitvoeringsovereenkomst en de verordening worden definitief als de meerderheid van de betrokken ondernemers instemt.