• Het gemeentehuis in Almkerk.

Altena stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor verduurzamen maatschappelijke accommodaties

vr 17 nov. 2023, 10:09

ALTENA • Organisaties en verenigingen in Altena kunnen bij de gemeente aankloppen voor financiële ondersteuning om gebouwen te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. Altena heeft hiervoor een bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd.

In november vorig jaar heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een budget beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning van sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen en -instellingen, in combinatie met het verduurzamen van accommodaties. Dit bedrag bedraagt 1 miljoen euro per jaar.

Door de tijdelijke subsidieregeling van de gemeente Altena in 2023 ter compensatie van energiekosten van organisaties, resteert er nu nog 2,5 miljoen euro van de 3 miljoen euro. Dit bedrag wordt nu gebruikt om organisaties en verenigingen te helpen hun pand toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.

Maximaal 50.000 euro

Wie gebruikmaakt van de subsidie krijgt 85 procent van de kosten vergoed, tot een maximum van 50.000 euro exclusief BTW. De overige 15 procent van de kosten moet men zelf betalen. “De verwachting is dat met de duurzaamheidsmaatregelen deze 15 procent op termijn wordt terugverdiend”, luidt de verklaring van het college voor dit besluit.

Vooruitlopend op de vaststelling van de subsidieregeling is er aan drie organisaties al subsidie toegezegd. Dit zijn dorpshuis Drongelen, het OVO-gebouw in Oudendijk en het gebouw van GRC’14. De gemeente Altena heeft nog vijftien andere organisaties in beeld waarvan men een aanvraag verwacht.

Er geldt overigens voor een aanvraag een minimaal subsidiebedrag van 2.500 euro. Per organisatie wordt de subsidie maximaal één keer verstrekt en de subsidie aanvragen is mogelijk tot 31 december 2024.

Begeleidingstraject

Maatschappelijke organisaties kunnen, dankzij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de provincie Noord-Brabant, kosteloos een begeleidingstraject starten. Hierin wordt een plan opgesteld en een overzicht gemaakt van de mogelijkheden om de accommodatie te verduurzamen.