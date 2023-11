Druk bezochte Open avond bij vmbo Schans in Sleeuwijk

22 minuten geleden

Nieuws 77 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • Vmbo Schans in Sleeuwijk organiseerde op woensdag 15 november een Open avond voor leerlingen van de basisschool en hun ouders/verzorgers.

Het thema van de Open avond was Expeditie Robinson en in dat kader waren er leuke activiteiten te doen in de lokalen. Tijdens alle activiteiten waren er dukaten te verdienen. Deze dukaten konden vervolgens ingewisseld worden voor spullen die de toekomstige brugklasleerlingen goed kunnen gebruiken.

Over Schans

Schans is een kleine, gezellige vmbo school, waar leren betekenisvol en uitdagend is. Daarnaast biedt de school een veilige leeromgeving, die voelt als een thuisbasis. Naast de reguliere vakken ontdekken en ontwikkelen leerlingen in de onderbouw hun talenten en vaardigheden bij het vak Talenttijd. In de bovenbouw is er een wekelijkse stagedag. Zo kunnen leerlingen zich oriënteren op hun toekomstige beroep.

Schans onderscheidt zich door de persoonlijke begeleiding in een kleinschalige schoolomgeving. Leerlingen van Schans gaan na het behalen van hun vmbo diploma vaak naar het mbo of havo.

VIP-rondleidingen

Voor leerlingen die de school graag in bedrijf willen zien, worden vanaf 1 december VIP-rondleidingen georganiseerd. Op dinsdag 23 januari organiseert Schans nog een inloopavond/Schans Café en op woensdag 14 februari zijn leerlingen uit groep 7 en 8 van harte welkom om mee te doen aan een Escaperoom.

Voor meer informatie en aanmelden kunnen leerlingen en ouders terecht op de website van Schans: schans.cvo-av.nl.