Jeugd herbeleven tijdens 'Oude Lullen Avond' in De Soos Almkerk

do 16 nov. 2023, 14:19

ALMKERK • De Soos Almkerk heeft weer een evenement georganiseerd. Op 25 november vindt de ‘Oude Lullen Avond’ plaats, een speciale gelegenheid voor mensen van 25 jaar en ouder om herinneringen aan hun jeugd op te halen in De Soos.

Het is een kans om oude vrienden na lange tijd weer te ontmoeten en te genieten van de klassieke hits uit de clubscene.

Nils van der Zouwen, algemeen voorzitter van De Soos Almkerk, legt uit waarom dit zo belangrijk is: “Voor velen is dit een historische plek, waar ze voor het eerst uitgingen toen ze 15 of 16 waren, of stiekem zelfs al op hun 14e naartoe gingen. Mensen vinden het altijd geweldig wanneer we zo’n avond organiseren. Het is fantastisch om die reacties te horen en natuurlijk ook om ze te zien.”

Artiesten

Voor deze avond heeft De Soos groots uitgepakt, met het optreden van het ‘Fabulous 90’s DJ Team’, een groep die teruggaat naar de jaren 90 met hun muziek. Zoals ze zelf zeggen: “Na een avond met ons team zul je je gegarandeerd afvragen in welke tijd je wakker bent geworden de volgende dag.”

De deuren van De Soos gaan open om 21.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de deur voor 8,00 euro per stuk.