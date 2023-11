Sinterklaasactiviteiten in Woudrichem: van Pietensportfeest tot kleurwedstrijd

WOUDRICHEM • Dit jaar zet Sinterklaas, samen met zijn Pieten, op zaterdag 25 november omstreeks 16.15 uur voet aan wal in de Historische Haven van Woudrichem.

Wanneer Sinterklaas veilig is aangemeerd, zal hij alle kinderen met warme woorden toespreken op het parkeerterrein, waarna de middag gezellig wordt afgesloten.

Pietensportfeest

Sinterklaasstichting Woudrichem organiseert wederom het Pietensportfeest op zaterdag 2 december in ’t Rondeel in Woudrichem. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen de kinderen vanaf 3 jaar tot en met groep 5 van de basisschool komen sporten met de Pieten. Let op: inschrijven kan vanaf 09.30 uur en vol is vol, maximaal 120 kinderen.

De kinderen worden begeleid door een Piet of vrijwilliger. Ouders worden verzocht om in het café plaats te nemen. De entree bedraagt 3,00 euro per kind. Er wordt gezorgd voor wat drinken en iets lekkers. Vergeet niet om gymschoenen mee te nemen.

Kleurwedstrijd

Ook dit jaar organiseert Sinterklaasstichting Woudrichem weer een kleurwedstrijd voor kinderen van groep 1 tot en met 4. Inleveren kan tot vrijdag 1 december in het ‘speciale cadeau’ op de scholen in Oudendijk en Woudrichem. De kleurplaten worden vanaf 20 november op de scholen uitgedeeld.