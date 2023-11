Wintermarkt bij Christelijk Gereformeerde Kerk in Werkendam

wo 15 nov. 2023, 15:38

Nieuws 132 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Bij de Christelijk Gereformeerde Kerk ‘Rehoboth’ aan de Binnengriend in Werkendam wordt op vrijdag 24 november een wintermarkt gehouden.

Er is een grote variatie aan kramen, waaronder tweedehands boeken, decoratie, Jemako, Optidee, speelgoed en levensmiddelen. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Bezoekers kunnen ook een hapje eten op de markt.

De wintermarkt is van 15.00 tot 20.00 uur. De opbrengst is bestemd voor de evangelisatiepost in Gent.