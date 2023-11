Ruimte bij activiteiten in De Dussenaar: is er iets wat je aanspreekt?

wo 15 nov. 2023

DUSSEN • Er is nog ruimte beschikbaar bij verschillende activiteiten in dorpshuis De Dussenaar.

Breiclub ‘n Steekje Los komt elke maandagmiddag bijeen voor een gezellig samenzijn waar breien en haken centraal staan. Op woensdagochtend kan men zich aansluiten bij Koffietijd, een informeel moment om onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers met elkaar te praten.

Donderdagochtend staat in het teken van Biljarten, terwijl ‘s middags de kaarten op tafel komen. En voor de liefhebbers van darten: er is de mogelijkheid om een dartclub op te richten.

Wie zich wil aansluiten bij een activiteit of een andere activiteit wil opzetten kan contact opnemen met beheerder Diana Reniers, via welkom@dedussenaar.nl of 06-13371055.