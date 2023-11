Voedselbank Altena kan vanuit nieuw pand in Sleeuwijk klanten nog beter bedienen

28 minuten geleden

Nieuws 97 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • Voedselbank Altena heeft een nieuw pand betrokken. Vanuit ’t Zand verhuisde de hele organisatie naar de Rijksstraatweg in Sleeuwijk, waar in een moderne omgeving 400 m2 ruimte beschikbaar is.

Scheidend voorzitter Hans Keller refereerde in zijn openingstoespraak aan 2006 toen de gezamenlijke kerken in Sleeuwijk de eerste gezinnen hielpen met voedselpakketten.

“Als wij dan nu, hier in dit geweldige pand aan de Rijksstraatweg - de gemeente Altena betaalt de huur - om ons heen kijken, dan is er wel wat tot stand gebracht. Wij zijn nu in staat om gezinnen in de gemeente Altena op maat te bedienen, waardoor zij lopend langs de schappen vanuit dit winkelconcept zelf kunnen kiezen wat zijn nodig hebben. Maatwerk is het uitgangspunt geworden van de voedselbank 2023. Het is voor deelnemers meteen laagdrempelig om binnen te stappen.”

Ondersteuning onmisbaar

Terecht noemt Keller - hij was anderhalf jaar voorzitter - de ondersteuning van de voedselbank onmisbaar. “Het maakt niet uit of je dit doet vanuit een kerkelijke achtergrond of gewoon vanuit de betrokkenheid bij mensen. Wie het nodig heeft, krijgt het gewoon. De steun vanuit de hele gemeente Altena is formidabel. Als wij bij een bedrijf of bij de agrarische sector aankloppen worden wij nooit teleurgesteld.”

Wethouder Anneloes van Hunnik van de gemeente Altena begrijpt dat het woord trots al een aantal keren is gevallen. “Dat is volledig terecht, want er is wat tot stand gebracht. De voedselbank speelt een heel belangrijke rol binnen onze gemeente. Jullie helpen op dit moment 110 gezinnen, vullen 370 monden. Het feit dat dit aantal gezinnen moet worden ondersteund, zegt genoeg. Maar het is heel dubbel, want eigenlijk zou het toch niet nodig moeten zijn dat gezinnen met kinderen via steun aan hun eten en drinken moeten komen. Ik vind het schrijnend.”

Van Hunnik noemt het pand aan de Rijksstraatweg niet zomaar een winkel. Zij spreekt ook van een ontmoetingspunt. Er is een warm contact met de zestig vrijwilligers.

Concept is nieuw voor Altena

Eén van de vrijwilligers, Robert Kunne, is vier jaar betrokken bij de voedselbank. Hij legt uit dat het concept in de winkel nieuw is voor Altena, maar in Nederland al veel meer voorkomt. “Nu vindt de officiële opening plaats, maar wij zijn hier al een maand actief. Wij hebben een voorbeeld aan Gorinchem genomen. Er zijn duidelijke afspraken.”

Wijzend naar de schappen. “Er wordt gewerkt met kleurcodes. Per half uur komen er groepjes binnen, die een-op-een begeleid worden. Een klein gezin kiest uit het groene deel. Een middelgroot gezin zoekt in de gele vakken en rood is voor de grote gezinnen. Men kan naar behoefte meenemen wat men wil. Er is voldoende. Alleen bij de versproducten kan het wel eens stagneren. Overigens proberen wij steeds meer verantwoord voedsel in de schappen te krijgen. Wij willen immers graag dat ook onze klanten gezond eten.”

Van zes naar 140 pakketten

Voormalig voorzitter Ad Bor herinnert zich nog het moment in 2005 toen vertegenwoordigers uit de vijf Sleeuwijkse kerken serieus gingen zitten om te kijken wat zij structureel konden doen voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

“Wij gaven met kerst al een financiële impuls aan mensen. In Nederland maakte het fenomeen voedselbank zijn opmars. Wij zijn voor het hele Land van Heusden en Altena, dus de drie gemeenten, net voor kerst 2006 gestart in het pand van de voormalige Peugeot-vestiging aan de Hoogjens. Wij mochten toen zes pakketten uitdelen. Dat liep al snel op naar 25 en meer. In de top, in 2017, zaten wij op 140 pakketten. Door de samenwerking met voedselbank Nederland kunnen wij ook putten uit de voorraden van het centrale magazijn in Tilburg.”

Nieuwe voorzitter

Adriaan Blokland is de nieuwe voorzitter van de Voedselbank Altena. Hij bleef tijdens de opening van het pand bewust op de achtergrond. “Ik heb met deze nieuwe situatie niets te maken gehad. De afgelopen weken heb ik meegelopen en weet inmiddels hoe het werkt. Ik ben onder de indruk van de steun van buitenaf, maar vooral van de inzet van al die vrijwilligers.”

Wout Pluijmert