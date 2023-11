Winkelen in Wijk en Aalburg extra aantrekkelijk in november en december door eindejaarsactie

zo 12 nov. 2023, 12:28

WIJK EN AALBURG • Winkelen in het centrum van Wijk en Aalburg wordt in november en december extra aantrekkelijk gemaakt, door de eindejaarsactie van Ondernemersvereniging Aalburg.

De actie ‘Wees loyaal. Koop lokaal’ start op maandag 27 november en loopt tot en met zaterdag 23 december. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan de actiezuil. De hoofdprijs is maar liefst 400 euro. De overige winnaars ontvangen 200, 100, 50 of 25 euro.

Waardebonnen

De prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen die bij de aangesloten bedrijven kunnen worden ingewisseld. Deelnemen kan door vier aankoopbonnen van deelnemende winkeliers in een enveloppe te doen en deze bij één van de winkels in te leveren.

Verschillende winkels

De vier bonnen dienen afkomstig te zijn van vier verschillende winkels. De verschillende winnaars worden getrokken uit de ingeleverde enveloppen, waarop naam en adres genoteerd dienen te worden.

De trekkingsdatum wordt nog vastgesteld, maar zal medio januari 2024 zijn.