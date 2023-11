Dorpsraad Nieuwendijk breed omarmd: ‘Nieuwendijk is een slaapdorp aan het worden’

24 minuten geleden

Nieuws 76 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWENDIJK • In nog geen jaar tijd wist een initiatiefgroep voldoende Nieuwendijkers te mobiliseren om te komen tot de oprichting van een dorpsraad. Begin 2024 kan deze van start met het opstellen van een dorpsvisie.

Initiator achter de Nieuwendijkse Dorpsraad is Hans van Meel: “Als dorp moeten we verenigd zijn. Nieuwendijk is een slaapdorp aan het worden. We vinden alles maar best, maar ondertussen vallen verenigingen weg.”

Toen hij zich op een verjaardagsfeestje hardop afvroeg of Nieuwendijk een dorpsraad kent, werd hij door politicus Otto van Breugel uitgedaagd om zelf de handschoen op te pakken. Samen met de gebiedsregisseur van de gemeente Altena werden dorpsgenoten gevraagd zich bij het initiatief aan te sluiten.

Dit leidde tot een initiatiefgroep bestaande uit Anne-Marie de Ruyter, Debby Monshouwer, Keimpe Bak, Jarco Koekkoek, Anneke en Vincent Konings en natuurlijk Hans van Meel.

Enquête

In september zette de initiatiefgroep een enquête uit onder de Nieuwendijkers. De grote respons maakte duidelijk dat het belang van een dorpsraad breed gedragen wordt. Met name (sociale) activiteiten, veiligheid en huisvesting scoren hoog op het prioriteitenlijstje van de dorpsbewoners.

Van Meel snapt dat wel: “Steeds meer verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Daardoor komen activiteiten onder druk te staan. En de mate van woningbouw doet iets met de samenstelling van een gemeenschap en verandert het aanzicht van een dorp. Maar ook de nieuwe locatie van de voetbalvelden is van belang. Komen deze aan de andere kant van Almkerk te liggen, dan is Kozakken Boys voor een deel van de Nieuwendijkers misschien wel interessanter. Dat heeft effect op de sociale cohesie in het dorp.”

Grote betrokkenheid

Het is straks niet de initiatiefgroep die met de thema’s aan de slag gaat, maar een nieuw te formeren bestuur. Liefst 22 dorpsgenoten gaven in de enquête aan een bestuursfunctie te overwegen. Het tweede overleg met de gegadigden staat inmiddels gepland.

Per 2024 moet dit leiden tot een stichting bestaande uit negen bestuursleden met daaronder werkgroepen op het gebied van bijvoorbeeld sluipverkeer, veiligheid, sociale activiteiten, wonen en medische voorzieningen. Aan potentiële belangstelling voor de werkgroepen is eveneens geen gebrek. De samenstelling van de groep betrokkenen laat nog wel wat te wensen over.

Anneke Konings: “We missen vooral mensen tussen de twintig en de dertig. Juist voor deze groep is het thema huisvesting van belang en met het oog op de toekomst ook de faciliteiten in het dorp. Bovendien laten twintigers een frisse wind waaien en brengen ze een andere visie mee.” Belangstellenden kunnen zich alsnog melden via dorpsraadnieuwendijk@gmail.com.

Dorpsvisie

Als eerste taak voor de uiteindelijke Dorpsraad Nieuwendijk ziet de initiatiefgroep het opstellen van een dorpsvisie. Iedere kern in de gemeente Altena moet een dergelijke visie krijgen.

Van Meel: “We moeten daarbij niet afwachten tot een professioneel bureau bedenkt wat goed is voor ons. Wat willen we zelf? Hoe denken we over de uitbreiding van Nieuwendijk en over elektriciteitsmasten en windmolens? En wat willen we met een uitlaatveldje voor honden en met een plukroute? De Dorpsraad kan het voorwerk doen en tijdens informatiebijeenkomsten de inwoners erbij betrekken.”

Anne-Marie de Ruyter valt in: “Mensen kunnen straks ook met ideeën bij ons aankloppen. We gaan dit niet even voor ze regelen, maar ze kunnen wel de contacten van de Dorpsraad gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen.”

Geen ombudsman

Van Meel en De Ruyter geven daarbij nadrukkelijk aan dat de Dorpsraad niet de functie van ombudsman gaat vervullen. Voor een losse stoeptegel moet de app Fixi gebruikt worden. Van Meel: “De Dorpsraad moet niet het afvoerputje van het dorp worden. De Dorpsraad wil vooral verbinding tussen Nieuwendijkers tot stand brengen, opkomen voor de dorpsbelangen en een klokkenluidersfunctie vervullen.”

Corine Verweij