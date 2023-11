Hof Albrecht in Werkendam herinnert aan crossings: ‘Dit was een hele bijzondere verzetsgroep’

WERKENDAM • De geschiedenis ligt op straat, het gezegde werd afgelopen zaterdag opnieuw bewaarheid bij Hof Albrecht in Werkendam. Het begon met de keuze van de naam voor het appartementencomplex, een jaar geleden kwam daar de straatnaam bij. Sluitstuk was de onthulling van het bord met uitleg over Groep Albrecht.

Ook in het moment van de onthulling van het bord lag de symboliek besloten. Bewoners, Historische Verenging Werkendam en De Werken c.a. en stichting Omzien en Gedenken kozen bewust voor deze dag ter herinnering aan 5 november 1944 toen de allereerste Biesbosch crossing plaatsvond.

De verzetsgroep Albrecht ontstond in Tweede Wereldoorlog, ze onderhield door het hele land verbindingen tussen verzetsgroepen. De Biesbosch crossers vormden onderdeel van die verzetsgroep en onderhielden in de laatste oorlogswinter de verbinding tussen bevrijd en bezet Nederland.

Werkendamse oorlogsgeschiedenis

Floris van den Hoek van de Historische Vereniging en stichting Omzien en Gedenken vertelde bij de onthulling hoe de naam Hof Albrecht voor het appartementencomplex tot stand kwam. “Aan de ene kant ligt sporthal de Crosser en aan de andere kant het huis, dat in de oorlog het startpunt was van de Biesbosch crossings.”

Ook zijn vader Piet was één van die liniecrossers in de Tweede Wereldoorlog, een foto van hem siert ook het bord bij Hof Albrecht. Wie vanaf nu over het Pijlstaartpad wandelt langs de vroegere woning van verzetsstrijder Kees Visser, wandelt zo door de Werkendamse oorlogsgeschiedenis. Al wandelend passeer je zo het startpunt van de crossings, via het Hof Albrecht kom je dan uit bij sporthal de Crosser.

Van den Hoek onthulde het bord samen met de oudste bewoner Truus Pruissen-Millenaar (83). “Ik voel me vereerd dat ik het bord mag onthullen. Ik ben geboren in de oorlog en deze mensen hebben hun leven gewaagd voor onze vrijheid. Dat maakt me trots.”

‘Het boek hoort in de boekenkast’

In het boek ‘Liniecrossers, frontkoeriers van het verzet’ beschrijft historicus Jelle Simons de geschiedenis van de Biesboschcrossers, maar ook van de Groep Albrecht. Wie meer inzicht wil krijgen in de bijzondere rol van de liniecrossers in het verzet moet het boek van Jelle Simons zeker lezen.

Die aanbeveling deed Floris van den Hoek ook na de onthulling van het bord op zaterdagmorgen. “Het boek hoort in de boekenkast van alle bewoners van Hof Albrecht.”

Beschoten tijdens tochten

Jelle Simons schrijft dat dorpjes als Sliedrecht, Werkendam, Hank, Drimmelen en Lage Zwaluwe een goudomrande rol in de verzetsgeschiedenis van Nederland verdienen.

“Een kleine groep mannen zetten hun levens elke nacht op het spel om de verbindingslijnen tussen bezet en bevrijd Nederland in stand te houden. Stuk voor stuk hadden ze de oorlog uit kunnen zitten in het reeds bevrijde Brabant. Maar dat deden ze niet. Ze keerden keer op keer terug naar bezet Nederland, terug de oorlog in.”

“Vrijwel alle liniecrossers zijn beschoten tijdens hun tochten, met zware mitrailleurs, mortieren en karabijnen. Wanneer ze de oever op vluchtten, kwamen ze veelal in mijnenvelden terecht. Ondanks de doodsangsten die ze uitstonden, gingen ze elke nacht het water op. Dat getuigt van een ongelofelijke dosis moed en daar mag best wat meer erkenning voor worden opgebracht in de rest van Nederland. Ik hoop dat mijn boek daar een beetje aan bij mag dragen. Dit was een hele bijzondere verzetsgroep.”

Historie leeft voort

Door de naam Hof Albrecht voor het appartementencomplex, de straatnaam en het bord leeft zo de historie van de liniecrossers voort in Werkendam. De Historische Vereniging is voornemens meer borden te plaatsen op historische plekken.

Ed Toonen, voorzitter van de VVE Hof Albrecht liet weten trots te zijn op het bord, maar ook op de straatnaam. Tijdens de oprichtingsvergadering van de VVE hadden bewoners Ed en Lilian Toonen het pleidooi gehouden om de straatnaam te veranderen in Hof Albrecht.

Aanvankelijk koos de gemeente voor de bestaande straatnaam Snellenweer en voor de nummering één tot en met appartement dertig, dat zo 1-30 werd. Enkele bewoners vertelden tijdens de koffie al dat juist die nummering leidde tot veel verwarring bij de adressering en verkeerd bezorgde pakjes.