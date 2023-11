Muziekvereniging Nooit Gedacht bestaat al 125 jaar, maar waar komt die naam vandaan?

ALMKERK • Al 125 jaar maakt Nooit Gedacht blaasmuziek. Het Almkerkse muziekgezelschap staat er een jaar lang bij stil. Zaterdag is er in Golfpark Almkreek een jubileumconcert. “We bieden dat gratis onze fans en inwoners van Almkerk aan.”

Op 1 oktober 1898 zag fanfare Nooit Gedacht het muzikale levenslicht. Dat gebeurde naar aanleiding van de kroning van prinses Wilhelmina. Waar de naam Nooit Gedacht aan ontleend is, valt moeilijk te achterhalen. “Ik heb weleens ergens gelezen dat het de vraag was of het wel zou lukken met de vereniging. Maar precies weet ik het niet”, vertelt Anja van Wijk, de huidige secretaris van het muziekgezelschap.

Familie

Joost van der Wiel, Pauline van Wijgerden en Anja van Wijk zijn speciaal wat vroeger naar de repetitieavond in het eigen verenigingsgebouw gekomen om wat meer over hun vereniging te vertellen. Van der Wiel is van het drietal het langst lid. Meer dan veertig jaar blaast de trompettist zijn deuntje mee. “Ik zie onze muziekvereniging als een familie”, karakteriseert hij.

“Heel gezellig en eigenzinnig”, noemt Van Wijk het gezelschap. “Een mix van gezelligheids- en fanatieke muzikanten”, vindt Van Wijgerden.

Nooit Gedacht kende in de lange levensgeschiedenis uiteraard hoogte- en dieptepunten. Het drietal kan alleen putten uit de laatste decennia. Het noemt de reis 16 jaar geleden met een deel van de vereniging naar Estland, waar hun voormalige dirigent Bert Langeler woont, een moment suprême.

“De coronaperiode was een dieptepunt en dat we niet meer jeugd erbij krijgen mag ook genoemd worden”, is het antwoord op de vraag wat minder positief is/was.

Vergrijzing

Met de vergrijzing kampen veel muziekverenigingen. Gelukkig telt Nooit Gedacht, waarin de jongste muzikant 14 lentes en het oudste 70 lentes telt, nog wel een aantal jeugdleden. Maar het zou dus beter kunnen.

De huidige dirigent Neil van der Drift hoopt de jeugd met leuke repetitieavonden en aantrekkelijke muziek gemotiveerd te houden. Ja, vroeger was het in Almkerk qua muziek maken ook allemaal beter. “Veertig jaar geleden telden we 65 leden en nu 31”, merkt Van der Wiel op.

Naast het fanfarekorps telt Nooit Gedacht ook nog een 15-koppige slagwerkgroep. Ook is er nog een jeugdopleiding. Qua het opleiden van musici nog een leuk detail. Sinds kort volgt ook de 69-jarige Kees van Putten muziekles. “Ik heb altijd al graag een instrument willen bespelen, maar het kwam er nooit van. Nu gaat het eindelijk gebeuren en ben ik aan mijn derde proefles bezig. Ik word zeker lid”, laat Van Putten, die een trompet bespeelt, telefonisch weten.

Altena Festival

Nooit Gedacht is ook de club die 50 jaar geleden het Altena Festival op de agenda zette. Dat gebeurde ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Een schot in de roos want zaterdag 28 oktober werd de vijftigste editie gehouden. Een jaarlijks succes.

“Vooral de laatste jaren is er sprake van een opleving. Het principe is ook veranderd. Vroeger was het een echte wedstrijd. Nu is het meer een concertdag. Wel is er een soort juryrapport. De deelnemende muziekkorpsen mogen hun stukken ook zelf kiezen.”

Ambities om bijvoorbeeld wat divisies hoger te komen, hebben ze in Almkerk niet zozeer. “Mooie muziek maken. We zoeken het ook meer in themaconcerten die onszelf en de omgeving aanspreken”, noemt het drietal een doelstelling.

Anja van Wijk merkt nog wel even op dat ze jaloers is op de sportclubs. “Die hebben allemaal mooie sportaccommodaties. Wij zouden ook best een mooie locatie willen om concerten te geven. Daar ontbreekt aan.”

Jubileumjaar

Zaterdag is het eerste evenement in het kader van het jubileumjaar. “We hebben het hele jaar door concerten. In totaal zes”, telt Van Wijgerden hardop. Daaronder een galaconcert, een kinderconcert, een adventsdienst, een zomerconcert en als afsluiting een klassiek concert op 16 november 2024.