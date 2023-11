Debatclub van Altena College gaat strijd aan in Roemenië en wint prijs

SLEEUWIJK • Zes leerlingen van het Altena College zijn afgelopen week in Campulung (Roemenië) geweest, waar ze indrukwekkend hebben gepresteerd tijdens de Internationale Moot Court competitie.

Dit is een jaarlijkse internationale pleitwedstrijd waarbij de leerlingen zich moeten verdedigen in een fictieve rechtszaak met Engels als voertaal.

Betoog voor jury

De leerlingen moesten een samenhangend betoog presenteren voor een jury, bestaande uit rechters en andere hoogwaardigheidsbekleders. Eén van de rechters was Orie, die bekend is van het Joegoslaviëtribunaal. Onder de deelnemende landen bevonden zich onder andere Bulgarije, Slovakije, Roemenië, Noord-Macedonië en Swaziland.

De eerste wedstrijden vonden plaats op het historische Carol 1 College in Campulung, terwijl de laatste plaatsvonden in de rechtbank zelf.

Excursies

Naast de wedstrijden waren er ook excursies naar het kasteel van Dracula, het neorenaissancistische Kasteel Peles en de Roemeens-Orthodoxe kathedraal van Curtea de Arge?. De leerlingen mochten zelfs het woonpaleis van de aartsbisschop bezoeken, dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek.

Prijs

Het Altena College ging naar huis met de respectabele prijs ‘best answers to judges’. Dat onderdeel is het lastigst in het debat omdat je zonder paniek, in het Engels, snel en inhoudelijk een vraag goed moet beantwoorden.