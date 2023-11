Met deze maatregelen moet het kruispunt Duijlweg-Midgraaf in Almkerk veiliger worden

vr 10 nov. 2023, 16:40

Nieuws 110 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALMKERK • Ondanks eerdere aanpassingen blijft het kruispunt Duijlweg-Midgraaf in Almkerk een gevoel van onveiligheid oproepen. Een verkeersonderzoek heeft nu vier varianten opgeleverd om dit gevoel weg te nemen. Het college van B&W is van plan te kiezen voor de variant met visuele/attentieverhogende maatregelen.

Een verkeersadviesbureau heeft een aantal potentiële oplossingen voor dit kruispunt onderzocht. De variant met visuele/attentieverhogende maatregelen is uit dit onderzoek als meest kansrijk naar voren gekomen. Deze variant voegt aanvullende maatregelen toe aan het kruispunt.

Beplanting

De bomenrij langs de Midgraaf wordt in deze variant doorgetrokken tot aan het kruispunt. Daarnaast worden de bochten op het kruisingsvlak beplant met lage hagen en/of aanvullende beplanting. Hierbij is het van belang dat de (haag)beplanting niet te laag is, zodat deze niet opvalt, maar ook niet te hoog is, zodat het zicht niet belemmerd wordt. Een maximale hoogte van 60 centimeter wordt aanbevolen.

Ook is het advies om rammelmarkering op vaste afstanden (40, 60 en 80 meter voor het kruispunt) op alle rijrichtingen aan te brengen. Met deze maatregel dienen de aanwezige ‘bliksemschichten’ te worden verwijderd om verwarring te voorkomen.

Kosten beperkt

Het voordeel van deze variant is volgens het college dat het attentieniveau van de weggebruikers wordt verhoogd en de snelheid wordt verlaagd. Daarnaast blijven de kosten beperkt tot ongeveer 50.000 euro en kunnen de maatregelen binnen zes maanden worden gerealiseerd.

Andere opties

Het verkeersadviesbureau heeft ook andere maatregelen onderzocht, zoals een (micro-)rotonde, een ’S-Bocht’-aansluiting en een voorrangskruising (met stopstreep). Deze maatregelen zouden echter niet tot een grote verbetering van de verkeersveiligheid leiden.