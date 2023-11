Stichting Leergeld WBO bestaat 20 jaar en organiseert benefietavond

REGIO • Stichting Leergeld WBO organiseert vrijdag 17 november een feestconcert ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Het muziekprogramma met regionale artiesten wordt gehouden in Theater de Bussel in Oosterhout en de totale opbrengst gaat naar Leergeld.

De stichting Leergeld West-Brabant Oost is actief in Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout en zet zich in voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben en daardoor vaak letterlijk aan de zijlaan staan.

Via Leergeld kunnen kinderen sporten, naar scouting, dans- of muziekles, maar Leergeld helpt ook bij de aanschaf van sportkleding, schoolspullen, een kindertablet, gezinslaptop en een fiets voor kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan. Zodat ze gewoon met hun klas- en leeftijdgenootjes mee kunnen doen. Het afgelopen jaar ondersteunde Leergeld ruim 1600 kinderen in de regio.

Thema van het benefietconcert is ‘It’s a family affair’. Ook omdat alle artiesten familie van elkaar zijn. Het programma is heel divers, van tango tot jazz en van pop tot klassiek.

De Bussel stelt de zaal gratis beschikbaar en ook de artiesten treden belangeloos op zodat de gehele opbrengst naar Leergeld gaat. De kaarten voor de benefietavond kosten 15 euro (inclusief pauzedrankje) en kunnen besteld worden via www.theaterdebussel.nl.