CDA’ers Inge van Dijk en Tom Berendsen onder de indruk van maatschappelijke initiatieven in Altena

ALMKERK/WERKENDAM • CDA-Tweede Kamerlid Inge van Dijk bracht op woensdag 8 november een bezoek aan Altena. Samen met CDA-Europarlementariër en tevens lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen, Tom Berendsen, bezocht ze op uitnodiging van de wethouders Wendy van Ooijen en Claudia Schipper voetbalvereniging Kozakken Boys in Werkendam en jongerencentrum De Pomp in Almkerk.

Bij Kozakken Boys werd een presentatie gegeven over KozakkenBoys4ALL, een maatschappelijk initiatief om volwassenen en jongeren uit de gemeente Altena fysiek en mentaal te ondersteunen. Jeannine en Sven van KozakkenBoys4ALL vertelden enthousiast over hun belangrijke werk om mensen er weer bovenop te helpen.

Bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk spraken Inge en Tom met jongeren. Iedere zaterdagavond worden daar activiteiten georganiseerd om jeugd tussen 12 en 23 jaar samen te brengen.

Initiatieven omarmen

Inge van Dijk: “Ik ben onder de indruk van de energie die uitgestraald werd bij de twee bezoeken die ik vandaag bracht in Altena. Het laat zien dat juist van onderop de mooiste initiatieven ontstaan, gewoon als mensen zelf de handschoen oppakken. Als overheid moeten wij dit soort initiatieven omarmen én ondersteunen.”

Ook Tom Berendsen vindt dat verenigingen de ruimte moeten krijgen om dit soort initiatieven op te zetten. “De samenleving zelf is tot zoveel meer in staat dan de overheid ons kan bieden. Mooi om te zien dat in Altena dit gebeurt, met groot succes”, aldus Berendsen.

Korte lijnen

Wethouder Wendy van Ooijen beschouwt het bezoek als positief. “We zijn blij dat Inge en Tom tijd hebben vrijgemaakt om naar Altena te komen en met eigen ogen te zien waartoe verenigingen in staat zijn. Onze lijnen met Den Haag en Brussel zijn kort, dus mocht het nodig zijn, dan kunnen ook daar zaken worden opgepakt.”