Scholieren van Altena College gaan naar stembureau

vr 10 nov. 2023, 13:23

Nieuws 122 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • Als scholieren mochten stemmen, hoe zou de verkiezingsuitslag er dan uitzien? Voorafgaand aan de landelijke Tweede Kamerverkiezingen, doen de leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk mee aan de landelijke Scholierenverkiezingen. Een heus debat op 14 november bereidt hen voor op hun keuze die ze op 20 november maken in een ‘echt’ stembureau op school.

Hoe denken echte politici over onderwerpen als drugs, vapen, het openbaar vervoer en voorzieningen voor jongeren? Over onder andere deze vragen gesteld door leerlingen van het Altena College gaan Raadsleden uit de gemeente Altena op 14 november met elkaar in debat.

“Zo krijgen onze leerlingen een goed idee van de standpunten van politieke partijen, worden ze gestimuleerd om zelf na te denken over onderwerpen die voor hen van belang zijn en stimuleren we ze actief mee te doen aan de democratie”, aldus conrector Maartje van Druten-Harrewijn van het Altena College.

Stemmen op school

Op 20 november brengen de leerlingen hun stem uit in het stembureau dat op school wordt ingericht. De school maakt hiervoor stembiljetten die de leerlingen - net als in het echt - in alle privacy kunnen invullen. Alle leerlingen vanaf mavo 2 en havo/atheneum 3 doen mee.

De school staat twee weken lang in het teken van de Scholierenverkiezingen. Zo wordt er onder meer aandacht aan de verkiezingen besteed tijdens de geschiedenislessen.

ProDemos

De landelijke scholierenverkiezingen worden georganiseerd door ProDemos, een organisatie die uitlegt wat de spelregels van de democratie en rechtsstaat zijn en wil laten zien wat iedereen zelf kan doen om invloed uit te oefenen. De uitslag van de Scholierenverkiezingen wordt 21 november bekendgemaakt.