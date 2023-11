Gemeenten gevraagd om vissen met lood te verbieden

do 9 nov. 2023, 19:00

ALTENA • Stichting Gezond Water heeft eind oktober alle gemeenteraden gevraagd hetzelfde te doen als gemeente Amersfoort. Amersfoort heeft in het visrecht een verbod voor het vissen met lood in haar water ingevoerd. Visrecht is de toestemming met voorwaarden voor het vissen.

Ook voor de controle hierop zijn afspraken gemaakt met Hengelsportvereniging Amersfoort die het visrecht heeft. Lood is een giftig zwaar metaal, het is een Zeer Zorgwekkende Stof waarvan het gebruik en de emissie dient te worden voorkomen. Gemeenten zijn daar ook voor verantwoordelijk.

Verontreiniging door kwijtraken vislood

Met “ZZS decentraal” is onderzocht door gemeenten hoe groot de emissie in de gemeenten is en welke mogelijkheden er zijn die te voorkomen.

Volgens de Stichting Gezond Water realiseren gemeenten zich onvoldoende op welke schaal vislood wordt gebruikt. Bijvoorbeeld bij vissen op karper is het niet ongebruikelijk dat een visser meerdere gewichten van lood per vissessie kwijtraakt. Gewichten van 50 tot 150 gram per stuk. Vislood dat bewust bij het gebruik van een loodlossysteem, of onbewust als de lijn vastzit, achterblijft in het water.

Gebruiken lood niet nodig

Wrang is dat het gebruik van lood in de sportvisserij helemaal niet nodig is. Er zijn meer dan 1000 alternatieven voor vislood en talrijke leveranciers. Maar alternatieven worden door vissers niet gebruikt en dus niet verkocht door winkels. De overheid zal effectieve actie moeten nemen. Effectief omdat de Green Deal Sportvisserij Loodvrij (2018-2021), waarover vanaf 2013 is overlegd, dat zeker niet is geweest.

Na drie jaar Green Deal is in plaats van met dertig procent verminderd het loodverlies met circa twintig procent toegenomen. Daarom vraagt SGW nu wederom gemeenten om zoals Amersfoort de visloodproblematiek te tackelen via het visrecht.

Lood thuis gegoten

Veelal worden visgewichten van lood thuis gegoten. Dat is een risico voor de gieter, zijn huisgenoten en omwonenden. Bij het zelf gieten van lood komt loodrook vrij die in de omgeving neerslaat. Deze neerslag is een risico voor jonge kinderen en zwangere vrouwen die erg gevoelig zijn voor lood.

Lood komt in het lijf door hand-mond contact. Jonge kinderen kruipen rond en zitten overal aan terwijl ze veel de vingers in de mond hebben. Dat leidt tot IQ-daling voor de rest van het leven. Het bij smelten van lood vrijkomende loodslak wordt niet afgevoerd zoals het hoort, het is gevaarlijk afval.

Verontreiniging en gezondheidsrisico voorkomen

Een verbod voor het gebruiken van vislood voorkomt onnodige waterverontreiniging en behoedt inwoners voor de risico’s van loodrook. Daarom deze vraag aan alle gemeenten in het land.