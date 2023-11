Provincie Gelderland heroverweegt groot onderhoud Bergsche Maasdijk na protesten

REGIO • De Provincie Gelderland heeft besloten een pas op de plaats te maken met de geplande renovatie van de Bergsche Maasdijk tussen Well en Wijk en Aalburg, vanwege aanhoudend protest van omwonenden, lokale politiek en actiegroepen tegen de voorgestelde plannen voor de N832.

In juli werden de renovatieplannen voor het drukke en als gevaarlijk beschouwde dijktraject tussen Well en de Kromme Nol voorgelegd aan de omwonenden. Zij uitten bezwaren tegen het ontbreken van een vrijliggend fietspad, wat volgens hen noodzakelijk is op deze drukke dijk, en de voorgenomen kap van beeldbepalende bomen.

Dit leidde tot hevig verzet, wat resulteerde in een petitie van het bewonerscomité Bergsche Maasdijk Veilig en de plaatsing van actieborden langs de dijk.

Pas op de plaats

In reactie op de protesten heeft de Provincie Gelderland aangekondigd het project tijdelijk te pauzeren. In een brief aan het bewonerscomité verklaart de provincie: ‘Naar aanleiding van alle reacties en zienswijzen hebben we besloten om met het project pas op de plaats te maken.’

Plannen opnieuw bekijken

Samen met de gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland zal de provincie nu de ingediende reacties bestuderen om te bepalen of er reden is om de plannen gedeeltelijk te wijzigen. Tijdens deze heroverweging zijn beslissingen over ontheffingen en vergunningen opgeschort.