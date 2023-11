• De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Hellevoetsluis.

Landelijke intocht Sinterklaas in Gorinchem: ‘Wees op tijd voor een plek’

23 minuten geleden

GORINCHEM • Als je Sinterklaas wilt verwelkomen tijdens de landelijke intocht in Gorinchem, dan moet je op tijd in de stad zijn.

Zaterdag 18 november, twaalf uur ‘s middags; die tijd staat er in de planning voor de start van de televisie-uitzending. Belangstellenden uit de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden het Land van Altena die de landelijke aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten in Gorinchem bij willen wonen, kunnen echter maar beter een paar uur eerder al een mooie plek langs de route uitzoeken.

“We verwachten dat het heel druk gaat worden”, knikt Inge van de Riet, namens de gemeente Gorinchem één van de organisatoren van de intocht. “Om 9.00 uur wordt de binnenstad afgesloten voor auto’s. Wil je de Sint van dichtbij zien, dan is het handig om op tijd naar het centrum te komen.”

Pendelbussen

Sinterklaas heeft de Pakjesboot tot zijn beschikking, veel bezoekers zullen de auto kiezen om af te reizen naar Gorinchem. “We raden vanzelfsprekend aan om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen, maar voor het parkeren van auto’s hebben we meerdere locaties buiten de binnenstad aangewezen”, licht Inge toe.

“Met pendelbussen kun je dan verdergaan. Dat vervoer is gratis. Voor bezoekers is het belangrijk om te weten dat als je eenmaal een plek gevonden hebt en Sinterklaas heeft voet aan wal gezet, je niet mee kunt lopen met de stoet.”

Hellevoetsluis

Gorinchem gaat op zaterdag 18 november opgenomen in de rij van Nederlandse plaatsen die de landelijke intocht van Sinterklaas en zijn Pieten mogen verzorgen. Burgemeester Reinie Melissant was degene die het initiatief nam dat voor elkaar te krijgen.

Zij won daarvoor onder meer informatie in bij de burgemeester van Hellevoetsluis, waar in 2022 de landelijke aankomst was. “Mede op basis daarvan hebben wij ons gemeld bij de NTR. De burgemeester heeft een persoonlijke brief geschreven om onze stad te promoten.”

Prachtig podium

De omroep checkte vanzelfsprekend of het historische centrum van de Alblasserwaardse stad een geschikte locatie was voor één van de grootste operaties die ze jaarlijks uitvoeren. De uitkomst was positief.

“Daarmee konden we ons doel verwezenlijken: de kinderen van Gorinchem en omgeving één van de mooiste kinderfeesten van het jaar in hun eigen stad en streek aanbieden”, lacht Inge. “Tegelijkertijd is het een prachtig podium om Gorinchem aan een groot publiek te laten zien.”

Mooiste vestingstad

Daarmee wordt voortgeborduurd op de titel die Gorinchem eerder binnenhaalde: de mooiste vestingstad van Nederland. “Het aantal bezoekers is daarna aanzienlijk gestegen. De uitzending van de landelijke intocht van Sinterklaas trek gemiddeld zo’n 2,7 miljoen kijkers en zal daarmee ook een grote impact hebben.”

Het organiseren van de aankomst van de Spaanse goedheiligman en zijn Pieten betekende maanden van hard werken, vele uren overleggen en afstemmen met de NTR. “Eén van de grootste uitdagingen is dat je een combinatie hebt van een evenement waar tienduizenden mensen op afkomen, en een live-televisie-uitzending. Die twee zaken moet je steeds in de gaten houden. De NTR legt de aantocht vast als een soort speelfilm. Alles wat er in de stad georganiseerd wordt, moet in dat plaatje passen.”

Breakdance

Dat er veel op touw gezet is, daarover bestaat geen twijfel. Sinterklaas zelf wordt opgewacht door een band en een kinderkoor, beide afkomstig uit de stad. Een stoet met vertegenwoordigers van allerlei instanties en verenigingen vergezellen hem vervolgens op de route door de binnenstad. Daarbij doen ze drie podia aan waar achtereenvolgens breakdance, ballet en hockey gedemonstreerd worden.

“Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten die je straks niet op televisie ziet. Zo is er een poppentheater, steltenlopers, allerlei muzikale optredens, steltenlopers, een schoonmaakact van het Toltheater en zijn er bijzondere pepernootwagens, gemaakt door leerlingen van het Fortes Lyceum. Zij willen de Pieten daarmee helpen om grote hoeveelheden pepernoten te kunnen vervoeren. Het wordt één groot feest in Gorinchem.”

Groot scherm

Op de Varkenmarkt is voor degenen die geen plek hebben gevonden langs de route een groot scherm om mee te kijken. De tv-uitzending zelf begint om 12.00 uur en duurt tot 13.30 uur. De activiteiten in de stad zijn 9.00 tot 16.00 uur.

Praktische informatie voor belangstellenden die de intocht bij willen wonen is te vinden op de websites www.gorinchem.nl/sinterklaas en mooigorinchem.nl