• De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Hellevoetsluis.

Riveer organiseert speciale rondvaart tijdens landelijke intocht van Sinterklaas

26 minuten geleden

Nieuws 83 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDRICHEM • Veerdienst Riveer organiseert een speciale rondvaart tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Gorinchem. Op zaterdag 18 november zal de Sint aanmeren in de vestingstad.

De kaartjes zijn alleen vooraf te koop via de website www.riveer.nl of via de Riveer App. Aan boord van de rondvaart is het niet mogelijk om met pin te betalen. Een kaartje kost 10,00 euro per persoon.

In tegenstelling tot de gebruikelijke regels van Riveer, hebben kinderen onder de 5 jaar ook een Sinterklaaskaartje nodig.

Beperkte beschikbaarheid

Deze rondvaart is voor de allerkleinsten. Er zijn slechts 220 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij, want op is echt op. Eenmaal gekochte kaartjes kunnen niet worden geretourneerd.

Het instappen begint op zaterdag 18 november om 11.45 uur in Woudrichem en de rondvaart zal hier ook weer eindigen. Wees op tijd en houdt de kaartjes klaar, want de veerpont vertrekt stipt op tijd om niets van de intocht van Sinterklaas te missen. De rondvaart duurt van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Opstapplaats

De locatie van de opstapplaats is de Waterpoort in Woudrichem. Wie met de auto komt kan het beste parkeren buiten de vesting op Schapendam of bij de stadshaven, op ongeveer 5 minuten lopen van de veersteiger.