Technische problemen vertragen mogelijk de oplevering van elektrische veren Riveer

47 minuten geleden

Nieuws 105 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Het is momenteel onzeker of de elektrische veren van Riveer op 1 januari 2024 kunnen worden opgeleverd. Er zijn technische problemen aan het licht gekomen tijdens de tests van de twee nieuwe elektrische veren. Hoe lang het zal duren om deze problemen op te lossen, is nog niet bekend.

Vanwege de invloed van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn de opleverdata al meerdere keren verschoven. De oorspronkelijke opleveringsdatum was 1 januari 2023, maar vanwege de eerdergenoemde redenen is een nieuwe datum vastgesteld op 1 juli 2023. Ook deze datum bleek niet haalbaar.

Stroomvoorziening

Voor de nieuwe veren moest er buiten de Waterpoort in Gorinchem een speciale stroomvoorziening worden aangelegd. Deze kon pas op 1 juli 2023 in gebruik worden genomen, later dan afgesproken.

Hierdoor heeft scheepsbouwer Holland Shipyards, buiten hun schuld om, onvoldoende tijd gehad om tot de opleverdatum de benodigde testen in het systeem uit te kunnen voeren.

Kinderziekten

Na het vertraagde begin van de testfase zijn er verschillende problemen aan het licht gekomen in het schip en het systeem, die een oplevering op dit moment in de weg staan. Het is niet precies bekend waar men tegenaan loopt, maar dat er in dit nieuwe innovatieve elektrische vaarsysteem kinderziekten zouden optreden was te verwachten.

Om de problemen aan te pakken, worden diverse maatregelen en aanpassingen in het systeem doorgevoerd.

Verschillende scenario’s

Wanneer alle bedachte maatregelen de oplossing blijken te zijn, zouden de veren per 1 januari 2024 kunnen worden opgeleverd. Er moeten voor die tijd alternatieve maatregelen worden doorgerekend, getest en geïnstalleerd en er moet voldoende bewijs zijn van de werking. Ook moeten schippers dan opgeleid zijn.

Als blijkt dat de maatregelen en ook de ingezette alternatieven niet werken, is er geen datum van oplevering te benoemen en wordt er gekeken welke andere oplossingen mogelijk zijn.