Altena vangt 25 Oekraïense vluchtelingen op in voormalig Sovak-pand te Sleeuwijk

do 9 nov. 2023, 13:14

SLEEUWIJK • Aan de Munnikenland in Sleeuwijk, in het voormalige pand van Sovak, gaat de gemeente Altena 25 extra Oekraïense vluchtelingen opvangen. Deze beslissing komt voort uit een verzoek van staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid om binnen twee weken tweehonderd extra noodopvangplekken per veiligheidsregio te realiseren.

Voor het district de Baronie betekent dit dat er honderd tot 120 noodopvangplekken gerealiseerd moeten worden. De gemeenten Altena, Drimmelen, Etten-Leur, Oosterhout en Zundert hebben daarom afgesproken elk 25 noodopvangplekken te realiseren.

Tussenvoorziening

Afgelopen zomer werd het voormalige pand van Sovak aan de Munnikenland in Sleeuwijk al aangewezen als tussenvoorziening voor statushouders. Eén wooneenheid is ingericht voor de tijdelijke huisvesting van minderjarige statushouders, en de andere wooneenheid zou worden ingericht voor de tijdelijke huisvesting van statushouders.

De wooneenheid voor alleenstaande minderjarige statushouders blijft. Er is echter op dit moment slechts één volwassen statushouder die aan de gemeente Altena is toegewezen door het COA. Daarom is besloten om dat gedeelte nu in gebruik te nemen als noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Binnen één week open

Dit heeft als voordeel dat de locatie, omdat deze al is ingericht als tussenvoorziening, binnen één week kan worden geopend. De Oekraïners kunnen hier tenminste tot 1 januari 2024 verblijven.

De directe omwonenden, binnen een straal van ongeveer 100 meter, zijn geïnformeerd over het besluit.