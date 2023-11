• Altena College in Sleeuwijk.

Jongerenraad Going4Altena organiseert verkiezingsdebat in het Altena College

SLEEUWIJK • De Jongerenraad Going4Altena organiseert op dinsdag 14 november een verkiezingsdebat in het Altena College. Het debat richt zich op belangrijke onderwerpen voor jongeren, waaronder ‘Drugs, vapen en roken’, ‘Faciliteiten, OV en voorzieningen’, en ‘Bestaanszekerheid, huisvesting en armoede’.

Verschillende politieke partijen zullen antwoorden geven op de vragen die jongeren bezighouden en laten zien hoe ze zich inzetten voor de jeugd in de komende jaren. Elk van deze partijen zal een afgevaardigde sturen. Het debat, geleid door Willem-Jan van Klinken, omvat interactieve stellingen, pitches en discussies.

Na afloop van het debat is er een vragenronde waarin de pers de gelegenheid heeft om vragen te stellen aan de politici. Het debat vindt plaats op dinsdag 14 november om 13.15 uur. Het adres van het Altena College is Rijksstraatweg 153 in Sleeuwijk.