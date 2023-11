Sleeuwijksedijk moet veiliger voor fietsers: ‘Ouders verbieden kinderen gebruik te maken van de dijk’

wo 8 nov. 2023, 14:18

ALTENA • De veiligheid voor fietsers op de Sleeuwijksedijk tussen Werkendam en Sleeuwijk moet verbeterd worden. Tot deze conclusie kwam de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond, waarin ook de begroting voor 2024 is vastgesteld.

De Sleeuwijksedijk wordt dagelijks door honderden scholieren gebruikt om naar Sleeuwijk, Gorinchem en Andel te fietsen. De dijk bestaat uit enkele onoverzichtelijke bochten, waarbij veel automobilisten ervoor kiezen om een ‘ideale lijn’ te rijden. Hierdoor wordt vaak op het weggedeelte voor tegemoetkomend verkeer gereden, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Daarnaast wordt de dijk als ontsluitingsroute gebruikt richting Sleeuwijk en Gorinchem, mede door zwaar vrachtverkeer. “Vracht- en personenautoverkeer verhoudt zich slecht met fietsverkeer in één verkeersstroom. Nog veel slechter als die route een intensieve schoolroute is en dit ook nog eens op een smalle en bochtige dijk is. Je zou deze zeer slechte combinatie niet eens kunnen verzinnen, maar het bestaat wel, namelijk de Sleeuwijksedijk”, betoogde SGP’er Theo Meijboom, die een motie indiende om de verkeersveiligheid op deze dijk aan te pakken.

Volgens Meijboom zijn er zelfs al ouders die hun kinderen verbieden gebruik te maken van deze dijk vanwege de verkeerssituatie.

Eerdere pogingen niet succesvol

In het verleden is deze situatie meermaals ter sprake gekomen in de raad van de voormalige gemeente Werkendam. Dit heeft echter niet tot een significante verbetering van de verkeersveiligheid geleid. Met de motie die de SGP, samen met het CDA, AltenaLokaal en Progressief Altena, heeft ingediend, doet men nu een nieuwe poging om de veiligheid van de schoolkinderen te vergroten.

In de motie, die alleen geen steun kreeg van de VVD, wordt het college opgeroepen om op korte termijn het gemotoriseerde verkeer te attenderen op fietsende schooljeugd, bijvoorbeeld met waarschuwingsborden. Daarnaast wordt het college gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de realisatie van een vrijliggend fietspad en met een voorstel te komen om het wegdek van de Sleeuwijksedijk veiliger in te richten.

De VVD gaf aan twijfels te hebben over de mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad, onder meer door gebrek aan ruimte. Wel gaf de partij aan voorstander te zijn van zichtstroken voor fietsers op de dijk. Wethouder Hans Tanis erkende geen toezegging te kunnen doen dat een vrijliggend fietspad mogelijk is.

Uniform beleid

De ChristenUnie (CU) diende ook een motie in met betrekking tot verkeersveiligheid. De partij pleitte voor een uitbreiding van 30 km/uur-wegen binnen de bebouwde kom, naar aanleiding van een motie die eerder in de Tweede Kamer is aangenomen. De CU wilde wel ruimte laten voor 50 km/uur-wegen, mits dit veilig kan, maar hoopte door de 30 km/uur richtlijn toe te passen discussies over iedere afzonderlijke weg te voorkomen en een uniform beleid in heel Altena te kunnen voeren.

Daarbij zou het niet de bedoeling zijn om nu iedere weg aan te pakken, maar om deze richtlijn toe te passen bij herinrichting of groot onderhoud aan een weg. Na een tekstuele aanpassing verkreeg de motie een meerderheid, waarmee het college alsnog wordt opgeroepen een uniforme aanpak te hanteren bij de herstructurering van wegen.

Preventie gokverslaving

Voor een onderzoek naar het voorkomen en terugdringen van gokverslaving bij jongeren is er een bedrag van 50.000 euro opgenomen in de begroting voor 2024. Het CDA, dat het amendement hiervoor wel steunde, gaf aan dit bedrag aan de hoge kant te vinden en hoopt dat er ook geld overblijft voor interventie. De ChristenUnie, indiener van het amendement, gaf ook aan dat dit bedrag niet per se op hoeft te gaan.