• Boomfeestdag Altena zal plaatsvinden in het Duyls Bos.

Boomfeestdag Altena uitgesteld vanwege overvloedige regenval

49 minuten geleden

Nieuws 98 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALMKERK • De aanhoudende regenval in oktober en sombere weersvoorspellingen voor de komende weken hebben ertoe geleid dat de geplande Boomfeestdag Altena op 15 november wordt uitgesteld.

Rotatry Altena en het Duyls Bos, de beoogde locatie voor de Boomfeestdag, hebben geconstateerd dat de grond door aanhoudende regenval in de afgelopen weken volledig doorweekt is. Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk om bomen te planten.

De organisatoren benadrukken echter dat de Boomfeestdag Altena niet wordt geannuleerd, maar slechts wordt uitgesteld. Zodra de weersomstandigheden verbeteren en de grond geschikt is om bomen te planten, zal er snel een nieuwe datum worden vastgesteld.